Cristiano Palladino per https://lavocedinewyork.com/

“Siamo ormai sull’orlo del baratro”. L’investitore miliardario Ray Dalio ha dichiarato al Financial Times che la probabilità di una seconda guerra civile americana sono più alte di una su tre e ha esortato perciò gli investitori a spostare parte del loro patrimonio fuori dal Paese.

Dalio, 74enne newyorkese fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, ritiene che le elezioni presidenziali di quest’anno tra il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald Trump siano le più importanti della sua vita e servano da cartina di tornasole per determinare se i rischi andranno fuori controllo.

“Trump seguirà politiche più di destra, nazionaliste, isolazioniste, protezioniste, non regolatrici – e politiche più aggressive per combattere i nemici interni ed esterni, compresi i nemici politici”, ha spiegato Dalio.

“Biden, e ancor più il Partito Democratico senza Biden, saranno più che altro l’opposto, malgrado anch’essi giocheranno politicamente duro”, ha aggiunto. Pur astenendosi dal dichiarare il proprio sostegno a un candidato in particolare, tra il serio e il faceto Dalio ha dichiarato che che prenderebbe in considerazione la possibilità di votare per la popstar Taylor Swift come prossima presidente degli Stati Uniti.

Dopo aver assistito a un suo concerto a Singapore, “ho visto come ha unito persone di ogni genere e nazionalità. Mi è sembrato che sarebbe stato impossibile combattere contro di lei”. “Lo dico in parte per scherzo”, ha chiarito il miliardario, “ma se si candidasse alla presidenza e ascoltasse i grandi consiglieri, prenderei in considerazione l’idea di sostenerla.”

Dalio ha infine suggerito agli investitori di considerare la possibilità di spostare il loro denaro sui mercati esteri, soprattutto in India, Singapore, Indonesia, Malesia e Vietnam, oltre ad alcuni Stati del Golfo. “I Paesi che guadagnano più di quanto spendono, che hanno ottimi bilanci, che hanno un ordine interno e che sono neutrali nei conflitti geopolitici… appaiono interessanti”, ha affermato.

