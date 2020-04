“LA SOPRAVVIVENZA DELLA VIRGIN ATLANTIC DIPENDE DAI SUSSIDI DEL GOVERNO BRITANNICO” – RICHARD BRANSON DIFENDE LA SCELTA DI CHIEDERE AIUTI PUBBLICI IN UNA LETTERA APERTA AI DIPENDENTI, DICENDO DI AVER MESSO COME GARANZIA L’ISOLA CARAIBICA DI NECKER (100 MILIONI DI DOLLARI): “SAREBBERO PRESTITI DA RIPAGARE” - INTANTO VIRGIN AUSTRALIA È SULL’ORLO DEL COLLASSO DOPO NON ESSERE RIUSCITA A…

Da "www.rainews.it"

richard branson 1

La sopravvivenza della compagna aerea Virgin Atlantic dipende dalla possibilità di ricevere prestiti dal governo britannico. È quanto ha ammesso il fondatore del gruppo, Richard Branson, in una lettera aperta ai dipendenti pubblicata sul suo blog. "Insieme al team di Virgin Atlantic, faremo tutto il possibile per mantenere in vita la compagnia - scrive Branson - ma avremo bisogno del supporto del governo per riuscirci a fronte della grave incertezza sulle prospettive del settore dei viaggi e non sapendo quanto a lungo gli aerei rimarranno a terra".

richard branson 2

Questo aiuto, prosegue Branson, "sarebbe sotto forma di un prestito commerciale. non si tratterebbe di denaro gratis e la compagnia lo ripagherebbe (come farà easyJet per il prestito da 600 milioni ricevuto di recente dal governo)".

"La realtà di questa crisi senza precedenti - prosegue Branson - è che molte compagnie aeree in tutto il mondo hanno bisogno di supporto statale e molte lo hanno ricevuto. Senza di esso, non rimarrà più alcuna competizione e centinaia di migliaia di posti di lavoro saranno persi insieme all'aspetto cruciale della connettività e a un enorme valore economico".

virgin atalntic 2

Branson, risponde inoltre alle polemiche sollevate sulla riduzione temporanea degli stipendi dei dipendenti Virgin Atlantic: "Una decisione virtualmente unanime" spiega Branson, per salvare il maggior numero di posti di lavoro possibile. "Ho visto molti commenti riguardo il mio patrimonio netto - prosegue nel post - ma quello è calcolato sul valore delle attività della Virgin prima di questa crisi, non è denaro depositato in banca pronto per essere ritirato".

necker, l'isola di proprieta' di richard branson 1

Da "Ansa"

Virgin Australia sull'orlo del collasso. La seconda compagnia aerea australiana, riporta il Financial Times, non è riuscita ad assicurarsi un salvataggio del governo e ora rischia di finire sotto la direzione di un amministratore che avrà il compito di attrarre nuovi investitori per ricapitalizzare la compagnia aerea.

necker, l'isola di proprieta' di richard branson 2

Le difficoltà di Virgin Australia arrivano mentre Sir Richard Branson, il fondatore di Virgin Group, difende a spada tratta la richiesta di aiuti pubblici anche da parte del governo britannico. Branson precisa infatti che la sua ricchezza personale non «è ferma sotto forma di contanti su un conto bancario» e qualsiasi prestito pubblico «non vuol dire denaro gratis: la compagnia li restituirà».

virgin atalntic 1

Branson difende anche il suo status fiscale, mettendo in evidenza di non aver lasciato la Gran Bretagna per motivi di tasse ma per il suo «amore per le isole Vergini», ritenute un paradiso fiscale.

