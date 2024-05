17 mag 2024 15:10

LICENZIARSI PER CERCARE LA FELICITÀ PERDUTA? NON È UNA GRANDE IDEA – LE TANTO SBANDIERATE GRANDI DIMISSIONI SI SONO TRASFORMATE IN GRANDI RIPENSAMENTI: IL 56% DI CHI HA LASCIATO IL LAVORO NELL’ULTIMO ANNO IN ITALIA SE NE È PENTITO. LO DICE UNA RICERCA DEL POLITECNICO DI MILANO – CRESCE IL MALESSERE PSICO-FISICO DI CHI HA UN POSTO FISSO: SOLO IL 5% È FELICE IN UFFICIO E IL 13% NON RIESCE A STACCARE MAI E LAVORA ANCHE NEL TEMPO LIBERO…