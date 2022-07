5 lug 2022 10:55

MANOVRE IN CASA BERLUSCONI - LA “H14”, LA HOLDING DI BARBARA, ELEONORA E LUIGI BERLUSCONI, SI DIVIDE IN DUE - UNA PARTE CONSISTENTE DEL PATRIMONIO (340 MILIONI MA NON LA QUOTA DEL 21,4% DI FININVEST) VIENE TRASFERITA IN UNA NUOVA SOCIETÀ - L’OBIETTIVO E’ ISOLARE LA PARTECIPAZIONE NEL “BISCIONE” E ALLO STESSO TEMPO AVERE MANO LIBERA PER ALLEANZE CON ALTRI INVESTITORI PER OPERAZIONI NEI PORTAFOGLI DI PRIVATE EQUITY, HEDGE FUNDS, DIGITAL E PERMANENT CAPITAL…