COME MAI GOLDMAN SACHS INVITA A VENDERE I BTP A FAVORE DEI TITOLI SPAGNOLI? SONO CERTI CHE I NON ADEMPIMENTI DEL GOVERNO MELONI SUL PNRR FARANNO AUMENTARE ANCORA LO SPREAD, MENTRE MADRID DA' PIU' FIDUCIA PERCHE' HA ADEMPIUTO A TUTTE LE REGOLE DI BRUXELLES – ISTITUZIONI BANCARIE E ANALISTI STANNO RIVEDENDO LE PROPRIE POSIZIONI SUL DEBITO ITALIANO. IL PRIMO BANCO DI PROVA CI SARÀ GIOVEDÌ PROSSIMO, QUANDO IL TESORO EMETTERÀ TITOLI DI STATO PER 9 MILIARDI…