30 apr 2024 15:01

I MILLERI ANNI DELLA NOSTRA VITA – FRANCESCO MILLERI E’ STATO CONFERMATO AL VERTICE DI ESSILUXLUXOTTICA CON L’82,9% - COME DA PROPOSTA DELLA CONTROLLANTE DELFIN, CHE DETIENE IL 32,5% DEL CAPITALE, SONO STATI CONFERMATI I COMPONENTI USCENTI DEL CDA (TRA CUI DU SAILLANT, BARDIN E NOTARI) - IN BASE ALLA LEGGE FRANCESE (ESSILUX HA SEDE LEGALE E QUOTAZIONE IN BORSA A PARIGI) È STATO VOTATO OGNI CANDIDATO SINGOLARMENTE – IL NUOVO CDA E’ IL PRIMO CHE ENTRA IN CARICA DOPO LA SCOMPARSA DI LEONARDO DEL VECCHIO...