LA MURAGLIA EUROPEA - LA COMMISSIONE UE HA LANCIATO LO SCUDO ANTI-SCALATE ESTERE: LE SOCIETÀ CHE RICEVONO AIUTI DI STATO PIÙ DI 50 MILIONI DI SOVVENZIONI EXTRA-UE E CERCANO DI RILEVARE ATTIVITÀ IN UN PAESE MEMBRO DOVRANNO OTTENERE L’APPROVAZIONE DELL’ANTITRUST DI BRUXELLES - OVVIAMENTE IL PROVVEDIMENTO VA LETTO IN CHIAVE ANTI-PECHINO, VISTI I RAPPORTI STRETTI TRA IL REGIME COMUNISTA E I COLOSSI CINESI (VEDI HUAWEI)

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - La Commissione Ue lancia lo scudo contro le scalate in Europa delle società che ricevono aiuti di Stato extra-Ue.

Le aziende che ricevono oltre 50 milioni di euro di sovvenzioni estere e cercano di rilevare attività in Ue per oltre 500 milioni di euro o partecipare a contratti d'appalto da almeno 250 milioni di euro dovranno notificare l'operazione a Bruxelles e ottenere la sua approvazione.

Lo ha annunciato la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager, presentando la nuova proposta di legge.

Le operazioni che rientrano nelle soglie stabilite dall'Ue dovranno essere notificate in anticipo all'Antitrust, che aprirà un'indagine. In attesa dell'esito del riesame, le acquisizioni non potranno essere completate e il contratto d'appalto non potrà essere aggiudicato all'offerente.

Le società che non rispetteranno l'obbligo di notifica o le norme antitrust Ue, portando ad esempio avanti l'operazione senza avere ottenuto l'approvazione di Bruxelles, potranno vedersi infliggere multe fino al 10% del fatturato.

Nel suo disegno di legge, Bruxelles propone anche l'introduzione di uno strumento generale di indagine per valutare altre situazioni in cui vi sia il sospetto che una sovvenzione estera possa distorcere il mercato interno e falsare la concorrenza, come investimenti greenfield o concentrazioni e appalti al di sotto delle soglie di notifica. In questi casi, l'Antitrust Ue avrà il potere di avviare indagini d'ufficio e richiedere notifiche ad hoc.

