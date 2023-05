4 mag 2023 15:36

È ARRIVATO IL GIORNO DELLA RESA DEI CONTI IN TIM! – OGGI IL CDA DI TELECOM DOVRÀ VALUTARE LE OFFERTE DI KKR E CDP-MACQUARIE SULLA RETE: LABRIOLA POTREBBE CHIEDERE UN MANDATO PER TRATTARE NUOVI RILANCI, MA NON SERVIRÀ. VIVENDI, PRIMO AZIONISTA, CHIEDE 31 MILIARDI, E POTREBBE ARRIVARE A CHIEDERE LA REVOCA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, SENZA ESCLUDERE UN’AZIONE DI RESPONSABILITÀ – IL TITOLO IN BORSA CROLLA: NELL’ULTIMO MESE HA PERSO QUASI IL 15%