UN PASS ALLA VOLTA TORNEREMO ANCHE A VOLARE - OLTRE AL BIGLIETTO AEREO E AI DOCUMENTI PERSONALI, LE COMPAGNIE EUROPEE, QUELLE INGLESI IN TESTA, STANNO PENSANDO A UNA SCHEDA DI VACCINAZIONE INDISPENSABILE PER CHI VUOLE VIAGGIARE - INSIEME AI DATI PERSONALI, COME IL NUMERO DI PASSAPORTO E LE INFORMAZIONI SUI VISTI, DURANTE LE PRENOTAZIONI SI POTRANNO INSERIRE I DETTAGLI DELLE INOCULAZIONI E I RISULTATI DEI TEST COVID: UN MODO PER MUOVERSI IN SICUREZZA E NON ESSERE RESPINTI ALLE FRONTIERE...