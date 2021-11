11 nov 2021 09:35

NUOVO CAPITOLO DELLA GUERRA DI BRUXELLES A GOOGLE - IL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW PERDE LA CAUSA CON L'UE: MULTA DA 2,4 MILIARDI PER AVER VIOLATO LE REGOLE SULLA CONCORRENZA - I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: IL MOTORE DI RICERCA AVREBBE FAVORITO IL PROPRIO SERVIZIO DI E-COMMERCE RISPETTO AI SERVIZI CONCORRENTI - NEL 2018 L'UE HA INFLUTTO UNA MULTA RECORD DI 4,34 MILIARDI DI EURO A GOOGLE PER PRATICHE ILLEGALI SUI DISPOSITIVI MOBILI ANDROID E NEL 2019 LA SANZIONE DA 1,49 MILIARDI PER PUBBLICITÀ ILLEGALI…