UN NUOVO DIVORZIO PER MELINDA E BILL GATES – L’EX MOGLIE DEL FONDATORE DI MICROSOFT LASCIA LA FONDAZIONE FILANTROPICA CHE I DUE AVEVANO CREATO INSIEME NEL 2000: “È ARRIVATO IL MOMENTO DI GUARDARE AL PROSSIMO CAPITOLO”– IN BASE AI TERMINI DELL’ACCORDO CON L'EX MARITO, USCENDO RICEVERÀ 12,5 MILIARDI DI DOLLARI DA IMPEGNARE A FAVORE DELLE DONNE E DELLE FAMIGLIE – ALLA BASE DELL'ADDIO CI SAREBBERO DISSIDI SULLA GESTIONE DEI FONDI...

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per www.repubblica.it

È un divorzio infinito quello che si consuma fra Bill e Melinda Gates: giacché l’ex moglie del fondatore di Microsoft, uno degli uomini più ricchi del mondo da cui si era separata nel 2021 dopo tre figli e 27 anni di matrimonio, ha annunciato con un post su X la volontà di lasciare ora pure la Fondazione che porta il nome di entrambe ed è senza alcun dubbio la più grande organizzazione umanitaria privata al mondo […]

“Dopo un’attenta riflessione ho deciso di lasciare il mio ruolo di co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation. Non è una scelta presa alla leggera. Sono orgogliosa di quanto costruito con Bill e del lavoro straordinario fatto per affrontare le disuguaglianze nel mondo”.

Nel messaggio fa sapere anche che continuerà il suo lavoro di filantropa, impegnata per l’empowerment femminile: «È il momento di guardare al mio prossimo capitolo, in un momento critico per donne e bambine negli Stati Uniti e nel mondo. Chi si batte per proteggere e far avanzare l’uguaglianza ha bisogno d’aiuto».

E lei sarà in grado di darglielo: «In base ai termini del mio accordo con Bill, riceverò 12,5 miliardi di dollari da impegnare nel lavoro di donne e famiglie» fa dunque sapere Melissa nata French, 59 anni.

Nessun accenno ai motivi dell’abbandono della Fondazione fondata nel 2000 che in 25 anni di attività ha finanziato progetti di beneficenza per un totale di quasi 78 milioni di dollari. E pensare che dopo il divorzio i due ex avevano assicurato che le dinamiche personali non avrebbero inciso sulla gestione di quella macchina da guerra della filantropia, che ha stanziato miliardi di dollari per la sanità globale, per combattere la povertà e si è impegnata pure per l’eguaglianza di genere.

E il presidente Mark Suzman […] aveva fatto sapere che in caso di disaccordo sulla gestione sarebbe stata lei a mollare, dimettendosi dal ruolo di da co-presidente e fiduciaria: «Hanno stabilito che se uno dei due avesse deciso di non poter continuare a lavorare insieme all’altro per motivi di incompatibilità o disaccordi, sarebbe stata lei quella fatta fuori». […]

