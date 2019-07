OLTRE IL MURO DEL SUONO – LA CINA SI LANCIA NEL BUSINESS DEGLI AEREI SUPERSONICI: I MEDIA LOCALI HANNO MOSTRATO LE PRIME IMMAGINI DI UN VELIVOLO AVVENIRISTICO E ULTRA-TECNOLOGICO CHE DOVREBBE SOLCARE I CIELI NEL 2035. IL PROTOTIPO SARÀ ECOLOGICO E RAGGIUNGERÀ I 1.236 KM/H -L'AEREO CIVILE DOVREBBE PERCORRERE LA DISTANZA TRA LONDRA A NEW YORK IN 4 ORE E 30 MINUTI…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

nche la Cina si lancia nel business degli aerei supersonici. I media locali hanno presentato le prime immagini di un velivolo avveniristico e ultra-tecnologico che dovrebbe solcare i cieli nel 2035.

Il prototipo, sviluppato dal conglomerato aerospaziale statale China Aeronautical Establishment, sarà ecologico e raggiungerà i 1.236 km/h. In grado di superare il muro del suono, l'aereo civile dovrebbe percorrere la distanza tra Londra a New York in 4 ore e 30 minuti.

Finanziamenti

In un'intervista a CCTV, il più grande network televisivo della Cina continentale, il vice capo ingegnere di "China Aeronautical Establishment" Xu Yue ha rivelato come il governo abbia deciso di aumentare i finanziamenti per il progetto supersonico e selezionato gli scienziati di più alto livello per contribuire allo sviluppo del prototipo.

"Credo che nel prossimo futuro un aereo civile supersonico ecologico sviluppato e costruito dalla Cina volerà nei cieli del nostro Paese - ha dichiarato l'ingegnere -. Speriamo che, attraverso lo sviluppo tecnologico e gli investimenti scientifici, riusciremo a lanciare il nostro prototipo entro il 2035".

Il mercato degli aerei supersonici

La società Ctrip, la maggiore piattaforma di turismo online del Paese (nell'ultimo anno ha generato oltre 4,5 miliardi di dollari), ha annunciato nel 2018 che avrebbe finanziato "Supersonic Boom", start up americana leader nello sviluppo di aerei supersonici con sede in Colorado.

Quest'ultima sta attualmente lavorando su un prototipo di aereo supersonico che dovrebbe ospitare 55 passeggeri e presentare i primi aerei di linea già nel 2023. Oltre a Cina e Stati Uniti sono diverse le nazioni che si sono lanciate nel business degli aerei supersonici e tra queste ci sono anche Giappone, Francia e Gran Bretagna.

