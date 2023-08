18 ago 2023 18:20

ORA NON CI SONO PIÙ SCUSE PER NON FAR PAGARE I CLIENTI CON IL POS – BANCO BPM HA AZZERATO LE COMMISSIONE A CARICO DEGLI ESERCENTI PER LE TRANSAZIONI ELETTRONICHE INFERIORI A 10 EURO SUI CIRCUITI PAGOBANCOMAT – UNA MOSSA CHE SEGUE QUELLA DI INTESA SANPAOLO E UNICREDIT, CHE GIA’ NEI MESI SCORSI AVEVANO TAGLIATO LE COMMISSIONI SUI MICROPAGAMENTI CON CARTA