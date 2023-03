ORCEL SERENO! L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNICREDIT HA DATO IL VIA LIBERA ALLA NUOVA POLITICA DI REMUNERAZIONE DELLA BANCA, CHE PREVEDE UN AUMENTO DEL 30% DELLO STIPENDIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO – ANDREA ORCEL, CHE GIÀ ADESSO È IL BANCHIERE PIÙ PAGATO D’ITALIA, POTRÀ ARRIVARE A GUADAGNARE FINO A 9,75 MILIONI DI EURO L’ANNO. L’APPROVAZIONE, CON IL 69,1% DEI VOTI, ERA TUTT’ALTRO CHE SCONTATA DOPO I DUBBI MANIFESTATI DAI PROXY ADVISOR ISS E GLASS LEWIS…

L’assemblea degli azionisti di UniCredit dice sì con il 69,1% dei voti alla nuova politica di remunerazione della banca, che prevede un aumento del 30% dello stipendio del ceo Andrea Orcel, fino a 9,75 milioni di euro.

L'approvazione dell'assemblea […] si prospettava tutt'altro che scontata. In particolare da quando, due settimane fa, i due maggiori proxy advisor globali Iss e Glass Lewis avevano raccomandato ai soci di bocciare la revisione proposta dal board, che come detto includeva tra le altre cose un aumento della retribuzione massima di Orcel a 9,75 milioni (di cui 3,25 fissi e 6,5 variabili) dagli attuali 7,5 (2,5 milioni fissi e 5 variabili), giudicandola «eccessiva».

[…] Per Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, il risultato permette di «esprimere la nostra soddisfazione per il supporto degli azionisti per tutte le proposte sottoposte al loro voto e in particolare per la nuova politica sulla remunerazione che è stata concepita per raggiungere fondamentalmente due obbiettivi: in primo luogo, rafforzare la nostra cultura della performance e incentivare l’eccellenza, in secondo luogo, garantire un totale allineamento di interessi di lungo periodo tra management e azionisti. Riteniamo che questi principi siano i migliori possibili e che riflettano la nostra ambizione a essere un punto di riferimento per il nostro settore».

[…] All’assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit, tenutasi a “porte chiuse”, erano presenti 3.641 azionisti rappresentanti 1.336.844.847 di azioni ordinarie pari al 68,88% del capitale sociale tramite il rappresentate designato da UniCredit. A partecipare, tra i principali soci presenti alla assemblea degli azionisti con quote superiori al 3%, sono stati Blackrock, Parvus Asset Management e Allianz. […]

