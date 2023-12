NELLA PARTITA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLE GETTA SUL TAVOLO UNA VAGONATA DI SOLDI – IL COLOSSO GUIDATO DA TIM COOK, IN NETTO RITARDO NELLO SVILUPPO DELL’AI GENERATIVA, HA AVVIATO TRATTATIVE CON GRANDI TESTATE GIORNALISTICHE AMERICANE PER UTILIZZARE I LORO ARCHIVI E LE LORO INFORMAZIONI NELLO SVILUPPO DI SISTEMI DI CHATBOT – APPLE VORREBBE STIPULARE ACCORDI PLURIENNALI DEL VALORE DI ALMENO 50 MILIONI DI DOLLARI CON CONDÉ NAST, NBC, IAC…

Estratto dell’articolo di “Il Sole 24 Ore”

Nelle ultime settimane Apple ha avviato trattative con alcune testate giornalistiche americane per utilizzare gli archivi e le loro informazioni nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generativa dell’azienda.

[…] Apple vorrebbe stipulare accordi pluriennali del valore di almeno 50 milioni di dollari. Tra le testate giornalistiche contattate da Apple figurano Condé Nast, editore di Vogue e The New Yorker. NBc, IAC, che possiede People, The Daily Beast e Better Homes and Gardens.

Le trattative segnano uno dei primi esempi di come Apple stia cercando di raggiungere i rivali nella corsa per sviluppare l’intelligenza artificiale generativa, che consente ai computer di creare immagini e chattare come un essere umano. Microsoft, OpenAI, Google, Meta e altre società hanno rilasciato chatbot e altri prodotti realizzati con questa tecnologia

