PERCHÉ I PREZZI DELLE CASE SALGONO A LIVELLI RECORD? - I COSTI CHE SCHIZZANO NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA SUGGERISCONO CHE LA DOMANDA STIA SUPERANDO L'OFFERTA: NEI PAESI BASSI PER ESEMPIO IL TASSO DI CRESCITA È IL PIÙ VELOCE DAL 2001 - SECONDO ALCUNI ECONOMISTI IL CALO DEI VOLUMI DI VENDITA POTREBBE PERO' ESSERE UN SEGNO CHE IL MERCATO IMMOBILIARE HA TOCCATO IL PICCO, DOPO CHE L'ATTIVITÀ LO SCORSO ANNO HA RAGGIUNTO IL LIVELLO PIÙ ALTO DAL 2006...

Articolo del "Financial Times" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

mercato immobiliare

I prezzi delle case hanno stabilito dei record negli Stati Uniti e in alcune parti d'Europa, mentre i vasti stimoli fiscali e monetari aiutano i mercati immobiliari residenziali a continuare a scrollarsi di dosso l'impatto della pandemia del coronavirus.

Il prezzo mediano per le case esistenti negli Stati Uniti - ha detto la National Association of Realtors martedì - è aumentato di un record del 23,6 per cento su base annua ad un massimo di 350.300 dollari il mese scorso, con ogni regione del paese che ha registrato aumenti.

mercato immobiliare

Anche il mercato immobiliare europeo è salito nonostante la crisi del Covid-19. Nei Paesi Bassi, i prezzi delle case esistenti sono aumentati del 12,9% a maggio rispetto a un anno prima, il tasso di crescita più veloce dal 2001, ha detto l'Ufficio Statistico olandese – scrive il FT.

mercato immobiliare

Il numero di vendite di immobili residenziali è diminuito sia negli Stati Uniti che nei Paesi Bassi, anche se i prezzi hanno continuato a salire, suggerendo che la domanda sta superando l'offerta. Il catasto olandese ha detto di aver registrato 16.126 transazioni di proprietà residenziali a maggio, un calo del 12,1% rispetto a un anno prima.

Le vendite di case precedentemente possedute negli Stati Uniti sono scese dello 0,9% tra aprile e maggio ad un tasso annuale destagionalizzato di 5,8 milioni. L'inventario totale delle case americane di 1,2 milioni di unità è stato del 20,6 percento inferiore a quello di maggio 2020, ha detto la NAR, anche se in aumento del 7 percento rispetto ad aprile.

mercato immobiliare in contrazione in italia

Alcuni economisti hanno detto che il calo dei volumi di vendita potrebbe essere un segno che il mercato immobiliare statunitense ha raggiunto il picco, dopo che l'attività lo scorso anno ha raggiunto il livello più alto dal 2006.

"Il calo delle vendite e l'aumento delle scorte significa che l'estrema pressione al rialzo dei prezzi dovrebbe presto iniziare a svanire", ha detto Ian Shepherdson, capo economista di Pantheon Macroeconomics.

mercato immobiliare

Altri vedono ulteriori aumenti in arrivo, alimentati dalle politiche delle banche centrali. "Le condizioni monetarie allentate potrebbero spingere i prezzi degli asset ancora più in alto, rischiando un'eventuale forte correzione", ha detto Adam Slater, economista di Oxford Economics. "Per le banche centrali, né questo risultato né un'inflazione persistentemente più alta sono prospettive attraenti".

CASA A LONDRA

Il boom dei prezzi delle case ha attirato l'attenzione dei funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti, soprattutto alla luce dei suoi acquisti mensili di 40 miliardi di dollari di titoli garantiti da ipoteca, che costituiscono una parte del suo programma di acquisto di obbligazioni da 120 miliardi di dollari.

Robert Kaplan, presidente della Fed di Dallas, ha recentemente avvertito che i prezzi sono a livelli "storicamente elevati" e ha evidenziato gli acquisti di grandi quantità di immobili residenziali da parte di investitori finanziari. Blackstone, il gruppo di private equity, martedì ha concordato un accordo da 6 miliardi di dollari per acquisire Home Partners of America, un acquirente e operatore di proprietà in affitto unifamiliari con un portafoglio di oltre 17.000 case.

Boom del mercato immobiliare a San Francisco

"Sempre più spesso, gli acquirenti di case unifamiliari vengono spinti fuori dal mercato", ha detto Kaplan in un evento ospitato lunedì dal Forum ufficiale delle istituzioni monetarie e finanziarie, un think-tank. "A questo punto, ci stiamo chiedendo se il mercato immobiliare ha davvero bisogno di questo sostegno della Fed di 40 miliardi di dollari al mese".

James Bullard, presidente della Fed di St Louis, ha detto allo stesso evento che potrebbe essere il momento di considerare se "mandare in pensione" gli acquisti di MBS delle agenzie.

CASA AL MARE IN SPAGNA

La Banca Centrale Europea ha detto in un rapporto di questa settimana che nel quarto trimestre dello scorso anno i prezzi delle case dell'eurozona sono aumentati del 5,8% rispetto all'anno precedente - il più alto tasso di crescita dalla metà del 2007.

La Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno rappresentato quasi tre quarti dell'aumento totale dei prezzi delle case nella zona euro l'anno scorso.

L'aumento dei prezzi e la carenza di case a prezzi accessibili hanno scatenato la rabbia pubblica contro i grandi proprietari commerciali in diversi paesi europei. L'Irlanda ha imposto un'imposta di bollo del 10% su chiunque compri 10 o più case in un periodo di 12 mesi per fermare gli investitori finanziari che acquistano un gran numero di proprietà.

christine lagarde

In Germania, la prevista fusione da 18 miliardi di euro tra Vonovia, il più grande locatore residenziale del paese, e il suo rivale Deutsche Wohnen ha scatenato richieste di limiti agli affitti e persino di nazionalizzazione delle società.

La questione dei prezzi delle case è diventata anche un parafulmine per le critiche alla politica monetaria ultra-allentata della BCE. Il suo presidente Christine Lagarde è stata interrogata a questo proposito al Parlamento europeo questa settimana.

christine lagarde con mario draghi

"I giovani e le famiglie della classe media sono costretti a vivere in una situazione di rincorsa, pagando troppo in un mercato immobiliare surriscaldato", ha detto Michiel Hoogeveen, un eurodeputato olandese euroscettico. "Questa è una delle conseguenze della vostra generosa creazione di denaro e delle vostre politiche di basso interesse per mantenere a galla i paesi più deboli dell'eurozona".

In risposta, Lagarde ha detto che non ci sono "forti segni di [una] bolla immobiliare alimentata dal credito nella zona euro nel suo complesso", ma ha aggiunto che ci sono "vulnerabilità immobiliari residenziali" in alcuni paesi e alcune città in particolare.