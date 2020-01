PROFUMO D’INTESA – PER IL RINNOVO DELLA PRESIDENZA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CARLO MESSINA PUNTA LE SUE CARTE SULLA RICONFERMA DI FRANCESCO PROFUMO – LA APPENDINO È RIMASTA SPIAZZATA: VORREBBE DISCONTINUITÀ E STA SPONSORIZZANDO MOLTO LICIA MATTIOLI, CHE PERÒ È IN CORSA PER CONFINDUSTRIA

Maurizio Tropeano per “la Stampa”

carlo messina francesco profumo Chiara Appendino Francesco Profumo

La partita per il rinnovo della presidenza di Compagnia di San Paolo, primo azionista di Intesa con il 6,790% delle azioni, è appena entrata nel vivo ma da ieri e, in modo ufficiale, i vertici del mondo economico, culturale e soprattutto politico, che sono poi i grandi elettori del parlamentino della fondazione, sanno che Carlo Messina, il ceo della banca, punta le sue carte sulla riconferma di Francesco Profumo.

LICIA MATTIOLI ALBERTO CIRIO

Messina riconosce il lavoro svolto dalla sindaca, anche se Chiara Appendino resta spiazzata dall' esternazione perché non ha mai nascosto di puntare alla discontinuità e ha puntato su Licia Mattioli che però è in corsa per la presidenza di Confindustria. Apprezzamenti anche per il presidente del Piemonte e Cirio non è preoccupato dell' endorsement di Messina perché si sta muovendo per ridimensionare il peso di Torino (anche della Camera di Commercio che ha sempre indicato il vicepresidente) e lavora in asse con il sindaco di Genova e il sistema camerale ligure, lombardo e piemontese. In ogni caso per Messina «la Compagnia è un punto di forza assoluto sul territorio» e «Profumo interpreta al meglio il suo ruolo».

CHIARA APPENDINO francesco profumo giuseppe guzzetti francesco profumo iren licia mattioli piero fassino LICIA MATTIOLI 1 licia mattioli chiara appendino carlo messina francesco profumo