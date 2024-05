PRONTI A UNA BELLA INFORNATA DI TASSE? – GIORGIA MELONI E CAMERATI NON HANNO ALTERNATIVA: LE CASSE SONO VUOTE E SERVONO ALMENO 20 MILIARDI DI EURO (PIÙ UNA CORREZIONE DA OTTO CHE SARÀ RICHIESTA DALL’EUROPA). DOVE TROVARE TUTTI QUESTI QUATTRINI? LE PRIVATIZZAZIONI NON BASTANO, I TAGLI ALLE SPESE NEMMENO: ECCO CHE DOPO LE EUROPEE ARRIVERANNO NUOVE IMPOSTE. SU COSA? AUTO E…

Estratto dell’articolo di Alessandro Barbera per www.lastampa.it

meloni tasse

Per capire l’aria che tira a Palazzo Chigi occorre ascoltare il solitamente poco loquace sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, il più fedele interprete del pensiero di Giorgia Meloni.

«Tutti ci ricordiamo quando nell’ultimo giorno di campagna elettorale Silvio Berlusconi annunciò l’abolizione della tassa sulla prima casa. Quella misura valeva quattro miliardi, i bonus edilizi hanno impattato per 219».

Ieri davanti ai vertici di Confcommercio Fazzolari ricordava la promessa del Cavaliere durante un dibattito televisivo con Romano Prodi nel 2006, e che rifece dopo la caduta di un governo di emergenza, quello di Mario Monti.

Ad abolire l’Imu ci riuscì poi Matteo Renzi, ma questa ormai è storia. Ricordare il passato serve però a capire quanto è cambiato il mondo da allora: invece di fare promesse roboanti, questa volta in piena campagna elettorale Fazzolari ammette che non è più il tempo delle promesse facili. La stretta imposta questa settimana dal Tesoro alla voragine aperta dal perverso meccanismo dei crediti fiscali dei bonus è l’inizio della fase due del governo Meloni.

giorgia meloni e il pizzo di stato - vignetta by emiliano carli

Dal 10 giugno in poi la maggioranza di centrodestra avrà davanti a sé mesi complicatissimi. Dopo due anni di tagli fiscali […] e […] alla spesa sociale - in primis il reddito di cittadinanza - la coperta si è fatta cortissima. Entro l’autunno c’è da trovare almeno venti miliardi di euro, pena l’aumento delle tasse per i redditi medio-bassi, quelli che hanno beneficiato fin qui della decontribuzione e dell’accorpamento delle prime due aliquote Irpef. E poiché di margini per tagliare la spesa ce ne sono pochissimi, a Palazzo Chigi e al Tesoro si pensa a come aumentare il gettito fiscale.

I segnali dell’inversione di tendenza sono molti. Il primo è l’ipotesi di un taglio secco alle agevolazioni fiscali […]. […] Un altro indizio l’ha lasciato qualche giorno fa Giancarlo Giorgetti a proposito delle tasse sulle auto. Fin qui il peso del fisco è stato caricato sulle spalle di chi possiede mezzi a combustione, ma che fare se nel frattempo cresce il numero di quelli a trazione elettrica, magari di produzione cinese?

GIORGIA MELONI E LE TASSE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

«Non si tratterà necessariamente di una riduzione del gettito, ma di una sua significativa traslazione», dice Giorgetti. Qualunque cosa voglia dire, si intuisce che in futuro anche quel settore dovrà pagare tasse più alte. […]

A complicare la vita del governo Meloni c’è poi la variabile europea. Qualunque sarà l’esito delle elezioni e le scelte della premier sulle alleanze, in autunno ci sarà da fare i conti con l’entrata in vigore del nuovo Patto di stabilità che costerà all’Italia una correzione dei conti non inferiore agli otto miliardi.

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

Sul tavolo di Palazzo Chigi ci sono nel frattempo da risolvere almeno due grane […]: quella sulle concessioni del balneari e l’assegno unico ai lavoratori comunitari, fin qui negato a chi non è residente da anni. «Combatteremo contro questa assurda procedura di infrazione», diceva ieri Fazzolari.

Per evitare ulteriori tensioni con l’Unione, il governo spinge intanto sull’attuazione del Recovery Plan e le privatizzazioni. […]