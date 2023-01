Dal profilo Facebook di Riccardo Pennisi

La finta storia della cameriera che si è fatta da sola fino a diventare ricca (ha lavorato "duramente" ma "grazie al merito", senza lamentarsi, né chiedere cose assurde tipo contratto e stipendio degno, ha costruito un impero economico col sudore della sua fronte e la brillantezza delle sue idee - e invece era erede di una famiglia che fattura 550 milioni l'anno con una multinazionale alimentare, e il suo progetto di portare il poke in Italia è stato finanziato dal fondo di investimenti di Angelo Moratti), questa storia Repubblica l'ha pubblicata cinque volte in un anno, CINQUE VOLTE. Una voglia davvero pervicace di prendervi in giro. Complimenti a lei, per carità; è la storia che vogliono venderci il problema.

