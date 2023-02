È QUASI FIN-ITA! – LUFTHANSA COMPRERÀ IL 40% DI “ITA AIRWAYS” SBORSANDO TRA I 250 E I 300 MILIONI. LA TRATTATIVA TRA MEF E LA COMPAGNIA TEDESCA “PROCEDE BENE” E LE PARTI PUNTANO “FIRMARE IL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA AL PIÙ PRESTO”. SE TUTTO FILERÀ LISCIO L’INGRESSO OPERATIVO DI LUFTHANSA IN “ITA” E' PREVISTO PER L’ESTATE – LA COMMISSIONE EUROPEA NON SI METTERÀ DI TRAVERSO E I VECCHI DIPENDENTI DI “ALITALIA” POTREBBERO ESSERE RIASSUNTI…

ITA AIRWORTH - MEME BY EMILIANO CARLI

1. ITA: FONTI, LUFTHANSA COMPRERÀ IL 40% PER 250-300 MLN

(ANSA) - Nel memorandum firmato tra il Tesoro e Lufthansa la quota di Ita Airways in vendita "è compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%". Lo si apprende da fonti vicine al dossier, secondo cui alla fine il gruppo tedesco "comprerà il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro". (ANSA).

2. ITA: FONTI, LA TRATTATIVA TESORO-LUFTHANSA PROCEDE BENE INGRESSO OPERATIVO DEI TEDESCHI NELLA NEWCO IN ESTATE

fabio lazzerini ita airways

(ANSA) - La trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita "procede bene" e si punta a "firmare il preliminare di vendita al più presto" e poi avere "velocemente il via libera dalla Commissione Ue". Lo si apprende da fonti vicine al dossier. "Il governo vuole che Lufthansa prenda il controllo operativo al più presto possibile in modo che Ita possa beneficiare delle sinergie del gruppo al più presto", sottolineano le stesse fonti, spiegando che per "l'estate" è previsto l'ingresso operativo di Lufthansa in Ita.

3. ITA: FONTI, NON ALIMENTERÀ FRANCOFORTE A FAVORE DI LUFTHANSA

(ANSA) - "Ita non alimenterà gli hub di Francoforte e Monaco a favore di Lufthansa sulle rotte verso il nord America", considerate da sempre le più redditizie. "Ita non farà fideraggio per Lufthansa". Così fonti vicine al dossier, spiegando che "Francoforte non ha più capienza" per gestire altri passeggeri. Per cui "i passeggeri italiani potranno continuare a volare con Ita verso gli Stati Uniti direttamente dall'Italia", come avviene con gli altri hub del gruppo: Francoforte, Monaco, Vienna, Zurigo e Bruxelles, "da cui si vola verso gli Usa".

ita airways 8

3. ITA: FONTI, L'UE DARÀ VIA LIBERA A OPERAZIONE CON LUFTHANSA

(ANSA) - "La Commissione europea non si trova in una posizione facile. Loro hanno chiesto al governo italiano di vendere Ita, il governo italiano sta facendo esattamente quello che hanno detto e ora non potranno dire: 'non potete venderla più'". Lo spiegano fonti vicine al dossier, sottolineando quindi che l'operazione "avrà il via libera dalla Commissione".

ita airways 7

4. ITA: FONTI, POSSIBILITÀ RIPRENDERE EX DIPENDENTI ALITALIA SULLE CAUSE APERTE NON CI PUÒ ESSERE RIVALSA SULLA NEWCO

(ANSA) - Sulle future assunzioni di Ita "c'è una possibilità" che i vecchi dipendenti di Alitalia possano "essere ripresi" ma al momento non ci sono informazioni certe". Così fonti vicine al dossier, sottolineando però che per quanto riguarda le cause che sono aperte adesso, "nessun tipo di possibilità perché" Ita e Alitalia "sono due società diverse e quindi non ci può essere rivalsa sulla nuova Ita".