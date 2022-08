NEANCHE UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SALVA DAL LAVORO POVERO - SECONDO EUROSTAT LA PERCENTUALE DEI "WORKING POORS" CON UN RAPPORTO DI LAVORO STABILE IN ITALIA NEL 2021 È PASSATA ALL'8,1% DEL TOTALE, DAL 7,7% DEL 2020 - I LAVORATORI CHE GUADAGNANO TROPPO POCO PER AVERE UN TENORE DI VITA DECENTE, È PASSATA IN ITALIA DAL 10,8% DEL 2020 ALL'11,7% DEL 2021 - CHE VUOL DIRE? CHE BISOGNA ALZARE GLI STIPENDI - GLI IMPRENDITORI, INVECE DI BERCIARE CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA, PAGASSERO MEGLIO...