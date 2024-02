26 feb 2024 13:51

IL "BOT" TI FA FARE IL BOOM - L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON È UNA "BOLLA", MA L'INZIO DI UNA NUOVA "RIVOLUZIONE INDUSTRIALE" - NON È UN CASO CHE TRA LE 10 SOCIETÀ PIÙ CAPITALIZZATE AL MONDO, 9 SONO AZIENDE TECNOLOGICHE AMERICANE, CHE HANNO FATTO "ALL IN" SULL'IA RAGGIUNGENDO RICAVI DA RECORD - IN PASSATO C'ERA STATO LO STESSO ENTUSIASMO PER PROGETTI CHE POI SI SONO RIVELATI ESSERE MENO IMPATTANTI, COME LE CRIPTOVALUTE E IL METAVERSO, MA QUESTA VOLTA GLI ANALISTI CONCORDANO CHE...