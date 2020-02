"NTV-ITALO" SMENTISCE IL FLASH DI DAGOSPIA: “I BILANCI DELLA SOCIETÀ MOSTRANO UNA CRESCITA COSTANTE E SIGNIFICATIVA ORMAI DA ANNI. ITALO HA DATO PROVA DI ECCELLENTI PERFORMANCES A DOPPIA CIFRA SIA SUL PIANO FINANZIARIO CHE COMMERCIALE – E’ EVIDENTE DUNQUE CHE AL MOMENTO RAPPRESENTI UN OTTIMO INVESTIMENTO PER I SUOI AZIONISTI

Riceviamo e pubblichiamo da “Ntv - Italo”:

Facciamo riferimento a quanto apparso in data odierna sul Vostro sito “Flash! Dicono che il fondo americano GIP che ha comprato Italo – NTV per 2 miliardi di Euro, sarebbe rimasto deluso dall’andamento dei conti della società e avrebbe in mente di mettere sul mercato la sua quota di maggioranza – sarà per questo che da quando è stata chiusa l’operazione (Aprile 2018) non appaiono più i bilanci di Italo sul sito?” per contestarne integralmente il contenuto in quanto falso e destituito di qualsiasi fondamento.

Infatti, i bilanci della Società - che sono depositati presso la Camera di Commercio e, pertanto, pubblici - mostrano una crescita costante e significativa ormai da anni.

Italo ha dato prova di eccellenti performances a doppia cifra sia sul piano finanziario che commerciale, conoscendo un significativo aumento dei ricavi nonché del numero dei passeggeri.

E’ evidente dunque che al momento rappresenti un ottimo investimento per i suoi azionisti e che le affermazioni contestate hanno una portata gravemente lesiva della sua reputazione e della sua immagine in quanto fanno riferimento a circostanze del tutto inveritiere. Sarebbe stato peraltro sufficiente, e sicuramente professionale, documentarsi prima di pubblicare notizie così gravi e infondate.

Alla luce di tutto quanto sopra e riservandoci comunque ogni ulteriore azione legale per il risarcimento dei danni subiti e subendi, Vi diffidiamo a rettificare immediatamente quanto apparso sul Vostro sito e oggetto della presente contestazione, dando un equivalente risalto alla smentita.