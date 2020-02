26 feb 2020 18:05

FLASH! - DICONO CHE IL FONDO AMERICANO GIP, CHE HA COMPRATO ITALO-NTV PER 2 MILIARDI DI EURO, SAREBBE RIMASTO DELUSO DALL'ANDAMENTO DEI CONTI DELLA SOCIETÀ, E AVREBBE IN MENTE DI METTERE SUL MERCATO LA SUA QUOTA DI MAGGIORANZA - SARÀ PER QUESTO CHE DA QUANDO È STATA CHIUSA L'OPERAZIONE (APRILE 2018) NON APPAIONO PIÙ I BILANCI DI ITALO SUL SITO?