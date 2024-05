LA RICONOSCETE DALLA MUTANDA CALATA? – A 38 ANNI È ANCORA TRA LE PIÙ RICHIESTE DAI MARCHI DI MODA, E MERITATAMENTE – DI RECENTE È STATA INGAGGIATA PER UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI STIVALI FLUORESCENTI, MA TUTTI GLI OCCHI DEI FOLLOWER SI SONO CONCENTRATI SUL LATO B – IN PASSATO È STATA FIDANZATA (DI CARTONE) DI UN CALCIATORE PIÙ INTERESSATO DI LEI ALLA SKINCARE. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Passano gli anni ma Irina Shayk resta sulla cresta dell'onda. A 38 anni la top model è sempre richiestissima.

Tra campagne pubblicitarie e sfilate, la Shayk si conferma una delle modelle più prolifere. Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé ancora una volta, grazie a una nuova adv campaign da capogiro.

Irina Shayk si è messa in posa per lanciare i nuovi stivali disegnati da Alastair McKimm per celebrare i quarant'anni di attività di Marc Jacobs. I Kiki Boots sono un modello iconico del brand americano, lanciato per la prima volta in passerella con la collezione autunno-inverno2016.

Per l'importante anniversario dello stilista vengono ora proposti in quattro inediti colori fluo. [...]Anche il prezzo è da capogiro: 2.145 euro.

[...] Un paio di mutande per promuovere... degli stivali. Così appare Irina Shayk nella campagna di lancio dei Kiki Boots. In uno studio fotografico la top si è messa in posa davanti all'obiettivo di Carin Backoff: calzature ai piedi e,per il resto, solo un paio di slip bianchi. Il fisico statuario, il volto imbronciato, il trucco al naturale, i capelli bagnati, lo sguardo magnetico: la Shayk è una visione.

In un'altra carrellata di foto la modella abbraccia un cuscino, posa su una sedia o si avvolge in un candido asciugamano di spugna. Immagini evocative, che fanno volare la fantasia: per quanto siano mastodontici, i boots finiscono così quasi in secondo piano. In uno degli scatti lei si abbassa addirittura l'intimo, lasciando intravedere la parte centrale delle natiche.

[...] Irina ama pubblicare scatti provocanti, che scatenano commenti di apprezzamento da parte dei follower. Negli ultimi giorni si è fatta vedere in lingerie sui social, per la gioia dei fan. Di spalle con un completo in pizzo, si è scattata un selfie malizioso.

Altro giorno, altro autoscatto: eccola riprendersi dall'alto con un reggiseno rosso. La Shayk mostra la pelle ma tiene ben nascosta la vita privata: nulla si sa infatti dei suoi amori. Dopo la fine della storia (non senza tira e molla) con Bradley Cooper, la modella sarà ancora single? Impossibile saperlo. Potete però ammirarla nella nostra gallery: ci sono tutti gli ultimi outfit sexy.

