IL CORONAVIRUS STA MINACCIANDO ANCHE LA NARRATIVA DEL PRINCIPE SAUDITA MBS: L'ECONOMIA È FERMA E IL COMPROMESSO OBBLIGATO CON LA RUSSIA SUL PETROLIO È UN GUAIO – COME FARÀ A FINANZIARE LA FEDELTÀ E L'OBBEDIENZA DEGLI ALTRI PAESI ARABI (E NON SOLO)? LA RABBIA PER IL REPENTINO CALO DELLO STILE DI VITA POTREBBE TRAVOLGERE MOLTE PETRO-MONARCHIE

Fabio Scuto per “il Fatto quotidiano”

Le città sante di Medina e La Mecca sono tranquille e prive di pellegrini, o quasi.

Cinema, stadi sportivi e sale da concerto sono chiusi. Il coronavirus sta minacciando la nuova narrativa del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Circondato da nemici inflessibili di sua creazione e acclamato da alleati opportunisti determinati a succhiare il sangue fino all' ultima goccia, l' Arabia Saudita di Mbs sembra essere atterrata in una situazione senza precedenti.

Probabilmente non c' è stato un altro momento in cui la sua enorme ricchezza sia sembrata così totalmente inutile. La scorsa settimana Ryad ha dovuto proclamare un "cessate il fuoco" unilaterale nello Yemen, dove da cinque anni combatte una guerra fallimentare con aerei americani, piloti pachistani e mercenari africani contro i ribelli filo iraniani Houthi.

E poi il compromesso obbligato con la Russia sul prezzo del petrolio. Dopo aver provato a "strangolare" Mosca con il massimo ribasso Ryad è stata costretta a cedere, tagliare con gli altri Paesi Opec la produzione di 10 milioni di barili al giorno per riportare il prezzo del greggio dai 20 ai 40 dollari al barile. Una débâcle rispetto a due argomenti su cui Mbs aveva puntato molto; e poi Vision 2030 - il suo piano destinato ad attirare investimenti esteri in Arabia Saudita - e il National Transformation Program trovano ora molti ostacoli.

Il numero esatto di infezioni e morti per la pandemia nel regno al momento rimane sfuggente, si parla di circa 4.000 contagi e un sessantina di morti. Ma questo riguarda solo i cittadini sauditi non i milioni di egiziani, tunisini, pachistani, cingalesi e filippini che lavorano nel Regno, finora impiegati nei lavori più umili e dal domani assai incerto sia sul piano dell' occupazione - l' economia è ferma - che di quello sanitario. Il regno ha conosciuto la Mers, anzi è proprio lì che il virus si è sviluppato nel 2012; le strutture sanitarie per contrastare epidemie di certo non mancano nel paese della casa reale, ma è legittimo dubitare a chi vengano aperte le porte dei reparti più all' avanguardia.

Su questo, la casa reale getta acqua sul fuoco: il King Faisal Specialist Hospital di Riad accoglie tutti. Nella casa reale, ci sono già una ventina di ammalati. All' inizio dello scoppio della pandemia, Mohammed bin Salman ha rapidamente inviato le sue truppe per circondare Qatif, città dove vive una maggioranza sciita, mandando così un forte messaggio: gli sciiti sauditi che avevano visitato l' Iran sfidando i divieti avevano riportato indietro anche il virus. Ma si è trattato solo di qualche giorno e altri infetti sono stati rilevati in grandi città come Ryad e Jeddah.

Ora Mecca e Medina devono affrontare un coprifuoco rigoroso che potrebbe essere in vigore per diverso tempo, minacciando così la politica di espansione del numero di pellegrini per l' Haji, i "turisti religiosi" come parte del tentativo di diversificare l' economia.. Il coronavirus sta minando l' agenda del principe ereditario, che ha bisogno di folle giovani per applaudire in concerti pop, stadi di calcio e match di boxe. Ha bisogno di titoli sui giornali occidentali che lo definiscono "un modernista", ignorando che fine fa fare ai suoi oppositori. Il virus, poi, ha reso invisibile il culto della sua personalità. Nei centri commerciali, nelle piazze e nelle strade deserte i suoi grandi ritratti decorano surrealmente spazi vuoti. Lui non si mostra in pubblico da settimane.

Le entrate in calo con il crollo dei prezzi del petrolio sono destinate a limitare la capacità di Mbs di finanziare la fedeltà dei semi-amici e l' obbedienza per i soggetti davvero leali. Attingere alle riserve sovrane e prendere in prestito denari dai mercati globali sono le sue uniche opzioni. Nel club dei ricchi sceicchi del Golfo molte cose sono destinate a cambiare, la rabbia per la veloce discesa dello stile di vita potrebbe travolgere molte petro-monarchie. Non è nemmeno escluso che Mbs, se mai sarà incoronato re, possa essere l' ultimo monarca della dinastia saudita.

Come nel resto del mondo, i sauditi sono bloccati nelle loro case, contemplando un futuro incerto, uno stato sociale in calo, che non è più in grado di spendere soldi per il loro benessere, fornendo lavoro, salari sontuosi, strutture sanitarie, alloggi e servizi educativi. Se la pandemia espone i sistemi di governo più aperti e democratici, rischiano molto anche quei sovrani autocratici la cui retorica non rassicura più le popolazioni.

