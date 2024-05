LE SANZIONI DELL’UE A PUTIN SONO UNA BARZELLETTA – GRAZIE AL “PIT STOP” IN TURCHIA, IL PETROLIO RUSSO CONTINUA AD ARRIVARE IN EUROPA: DA QUANDO È INIZIATA LA GUERRA, ANKARA HA AUMENTATO GLI ACQUISTI DI PRODOTTI RUSSI DEL 105%. E GUARDA CASO, L’EXPORT DI CARBURANTE DEL PAESE DI ERDOGAN VERSO L’UE È AUMENTATO DEL 107% (CIFRE QUASI COINCIDENTI). UNA PRESA PER IL CULO SOTTO IL NASO DELL’UE, CHE STA DISCUTENDO IL 14ESIMO PACCHETTO DI SANZIONI A PUTIN…

Traduzione dell’articolo di Victor Jack per www.politico.eu

recep tayyip erdogan vladimir putin

In una mite giornata di primavera dello scorso maggio, nel sud della Turchia, a soli 60 chilometri dal confine siriano, una nave cisterna lunga come due campi da calcio è entrata nel terminal di Toros Ceyhan pronta a prelevare carburante.

Caricata con 150.000 barili di gasolio, la nave è poi partita per un viaggio di tre giorni verso la raffineria Motor Oil Hellas nel sud della Grecia.

In apparenza, il carburante era turco; Atene insiste sul fatto che non accetta carichi con etichetta russa, in conformità con un divieto dell'UE. Ma nuove ricerche e rapporti dimostrano che il carico era probabilmente proprio questo: petrolio russo nascosto con nuovi marchi.

Porto Toros Ceyhan - turchia

Si tratta di una tendenza molto più ampia, secondo una ricerca del Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (CREA) e del Centro per lo studio della democrazia (CSD), oltre a un reportage indipendente di POLITICO. Sembra che il petrolio russo arrivi in massa nell'UE attraverso la Turchia.

Ed è tutto legale. Lo schema è possibile grazie a una deroga alle sanzioni di Bruxelles che consente l'ingresso nell'UE di carburanti "miscelati" se etichettati come non russi. Si tratta di una scappatoia redditizia, che secondo alcune ricerche ha generato fino a 3 miliardi di euro per Mosca solo da tre porti nei 12 mesi successivi al divieto dell'UE di utilizzare i carburanti russi nel febbraio 2023.

ACQUISTI DI PETROLIO RUSSO DA PARTE DELLA TURCHIA - GRAFICO POLITICO

"La Turchia è emersa come un pit stop strategico per i prodotti combustibili russi dirottati verso l'UE, generando centinaia di milioni di entrate fiscali per la cassa di guerra del Cremlino", ha dichiarato Martin Vladimirov, analista senior del CSD.

L'escamotage illustra i modi creativi con cui la Russia aggira le sanzioni dell'UE per proteggere il suo commercio di combustibili fossili, che costituisce quasi la metà del bilancio del Cremlino e offre un'ancora di salvezza vitale per la sua campagna militare.

L'anno scorso, POLITICO ha rivelato che Mosca ha ottenuto un miliardo di euro da un'altra scappatoia delle sanzioni UE in Bulgaria, mentre la misura firmata dal G7 per limitare il commercio di petrolio di Mosca a 60 dollari al barile è in gran parte fallita.

LA NUOVA ROTTA DELLE NAVI RUSSE - SYRIAN EXPRESS -

Questo commercio in crescita arriva mentre le relazioni tra l'UE e la Turchia si inaspriscono a causa delle sue aperture nei confronti della Russia, anche se il Paese fa piccole mosse per allinearsi alle sanzioni statunitensi. Dall'inizio della guerra, la Turchia si è offerta di diventare un hub del gas per Mosca, assorbendo al contempo grandi quantità di petrolio.

Le ultime rivelazioni spingono a chiedere un intervento mentre i Paesi dell'UE discutono il 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Dobbiamo stringere la morsa e trovare il modo di impedire l'elusione delle sanzioni", ha dichiarato a POLITICO il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna. "I Paesi terzi, specialmente i nostri alleati della NATO [come la Turchia], dovrebbero allinearsi alle nostre sanzioni il più possibile".

Aggiungere benzina al fuoco

Prima dell'invasione di Mosca, l'UE dipendeva dalla Russia per un quarto delle sue importazioni di greggio e per il 40% dei suoi acquisti di gasolio – poi tutto è cambiato drasticamente dopo che il blocco ha concordato un divieto generale su entrambi i prodotti nel 2022.

vladimir putin recep tayyip erdogan

Nello stesso periodo, la Turchia ha iniziato ad aumentare silenziosamente le proprie importazioni di combustibili dalla Russia, incrementando al contempo le proprie esportazioni di carburante verso l'UE.

La ricerca rivela che nell'ultimo anno i numeri sono quasi coincidenti. Tra il febbraio 2023 e il febbraio 2024, la Turchia ha aumentato gli acquisti di prodotti russi del 105% rispetto ai 12 mesi precedenti. Nello stesso periodo, le esportazioni di carburante della Turchia verso l'UE sono aumentate del 107%.

Questo non significa che ogni carico di carburante che arriva nell'UE dalla Turchia sia russo. La Turchia ha raffinerie che possono lavorare quasi 1 milione di barili di greggio al giorno. È probabile che le aziende turche rivendano all'UE anche carburante non russo.

Porto Toros Ceyhan - turchia

Ma la situazione geografica di diversi porti turchi, unita ai dati sull'import-export, indica fortemente che notevoli quantità di carburante russo sono state semplicemente riconfezionate e trasferite.

Il porto sud-orientale di Ceyhan, ad esempio, ha collegamenti stradali e ferroviari limitati con le raffinerie, il che gli dà pochi mezzi per ricevere grandi forniture di carburante se non attraverso le petroliere che attraccano ai suoi moli.

Tra il febbraio 2023 e il 2024 il porto ha accolto circa 22 milioni di barili di carburante, il 92% dei quali provenienti dalla Russia - il triplo della quantità importata da Mosca l'anno precedente. Nello stesso periodo, l'85% delle esportazioni di carburante del porto è stato destinato all'UE.

L'insieme di questi dati suggerisce che gran parte del carburante russo in entrata veniva trasferito sul mercato dell'UE sotto un'altra etichetta.

recep tayyip erdogan vladimir putin

Non è la prima volta che il porto è sotto esame. A marzo, Global Terminal Services, che gestisce un altro terminal di esportazione nelle vicinanze, ha dichiarato che non avrebbe più accettato le importazioni russe a causa delle pressioni esercitate dalle sanzioni statunitensi.

Ma Toros non ha preso tali precauzioni e ha continuato a importare il carburante di Mosca, compresa la spedizione di gasolio dello scorso maggio. In totale, il terminale ha ricevuto 1,4 milioni di barili di carburante russo dal febbraio 2023 al 2024 - quasi tutti gli 1,5 milioni di barili importati in quel periodo. In quei 12 mesi, ha anche inviato 1,6 milioni di barili all'UE, la maggior parte degli 1,9 milioni di barili esportati.

PETROLIO RUSSIA

Ciò rende "molto probabile" che il terminale stia riesportando carburante russo verso l'UE, ha dichiarato Viktor Katona, analista principale del greggio presso la società di analisi dei dati Kpler. Ha osservato che i maggiori volumi di esportazione di Toros possono essere spiegati da piccoli volumi provenienti da una raffineria vicina o da carburante già stoccato.

La storia è simile in altri due porti: l'impianto occidentale di Marmara Ereglisi e quello meridionale di Mersin.

Entrambi hanno registrato picchi annuali simili nelle importazioni russe - raddoppiate a Marmara Ereglisi e triplicate a Mersin - che hanno coinciso con un aumento delle esportazioni verso l'UE.

Sebbene entrambi i porti siano meglio collegati alle raffinerie vicine e importino più carburante non russo rispetto a Ceyhan, i dati rivelano comunque "una possibilità significativa che i prodotti petroliferi russi vengano riesportati", ha dichiarato Vaibhav Raghunandan, analista del CREA.

artico russia petrolio

I proprietari e gli operatori dei tre terminali turchi - Toros Terminal di Ceyhan, Turkis Enerji di Mersin e OPET di Marmara Ereglisi - non hanno risposto alle domande dettagliate di POLITICO e alle ripetute richieste di commento.

La "delizia turca”

I principali responsabili di questa dinamica sono due attori: La Turchia e l'UE. Parte del problema risiede nei test che Bruxelles utilizza per garantire la conformità alle sanzioni.

petrolio

Secondo le regole dell'UE, i carichi contenenti carburante russo mescolato a prodotti provenienti da altri paesi "potrebbero essere soggetti alla sanzione a seconda della percentuale della componente russa".

Di solito, tale percentuale viene definita in base al fatto che i combustibili abbiano subito una "trasformazione sostanziale" - diventando un prodotto completamente nuovo - che, secondo i dati, non è avvenuta in tutti i porti turchi.

il bilaterale biden erdogan a vilnius video casa bianca 1

Un portavoce della Commissione europea ha rifiutato di commentare casi specifici, sostenendo che spetta ai Paesi del blocco "attuare e far rispettare le sanzioni dell'UE". L'autorità doganale greca ha dichiarato a POLITICO di effettuare "controlli appropriati sia in fase di sdoganamento che successivamente" e che "finora non sono state rilevate violazioni".

Ma in pratica ciò che viene controllato è un documento che attesti la provenienza del carico, chiamato "certificato di origine", secondo l'analista Katona. L'importazione di combustibili con documenti russi è perlopiù illegale ai sensi della legislazione dell'UE, ma la Turchia si limita a ribattezzare i vecchi carichi con un nuovo certificato turco.

Un esempio è il carico di gasolio della Toros Ceyhan. La raffineria Motor Oil Hellas, che ha ricevuto il carico, ha dichiarato di "non acquistare, lavorare o commerciare petrolio o prodotti russi" e che "tutte le sue importazioni sono certificate di origine non sanzionata", il che implica che aveva documenti provenienti da altre parti.

Questo suggerisce che Ankara ha "infuso nuova vita in qualcosa che era già... semplice, ma che ora è riapparso - come una delizia turca", ha detto Katona, dimostrando come "le sanzioni possono essere aggirate molto facilmente".

vladimir putin recep tayyip erdogan

Per la Turchia, la scarsa osservanza delle sanzioni di Bruxelles ha senso se il Paese ritiene di non avere nulla da perdere con l'UE, ha affermato Amanda Paul, analista senior e specialista della Turchia presso il think tank European Policy Centre.

Con gli sforzi di Ankara per entrare a far parte del blocco in una fase di stallo, "non sembrano esserci molte speranze che le relazioni migliorino", ha affermato l'esperta, aggiungendo che le importazioni e le riesportazioni di petrolio russo a basso costo sono state "molto vantaggiose per la Turchia", che sta lottando contro un'inflazione alle stelle e una moneta che sta crollando. Il ministero dell'Energia turco non ha risposto a una richiesta di commento. Per alcuni nell'UE, questo comportamento è un passo eccessivo.

INCENDIO IN UN DEPOSITO DI PETROLIO A BRYANSK, IN RUSSIA

Mentre i Paesi discutono l'ultimo pacchetto di sanzioni di Bruxelles, "sistemiamo [questo] lì dentro", ha detto un diplomatico dell'UE, a cui è stato concesso l'anonimato per parlare apertamente. Le capitali "potrebbero discutere" di un inasprimento delle norme sulle importazioni di carburante russo da Paesi terzi e di sanzioni agli esportatori turchi, hanno aggiunto. "L'intero scopo delle sanzioni con la Russia è quello di ridurre le entrate della Russia per fare la guerra - più possiamo fare, meglio è".

russia, deposito petrolifero in fiamme a belgorod 14 IL DEPOSITO DI PETROLIO IN FIAMME NELLA CITTA RUSSA DI BELGOROD