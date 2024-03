SCARPE DIEM! - COGLIETE L’ATTIMO, BASTA INVESTIMENTI "CLASSICI": IL MERCATO GLOBALE DELLE SNEAKERS NEL 2023 È AMMONTATO A 79,2 MILIARDI DI DOLLARI. LA CALZATURE GODRANNO DI UN TASSO DI CRESCITA PARI AL 5,50%, DA QUI AL 2030. BEN PIÙ DEL RENDIMENTO MEDIO CHE SI PUÒ OTTENERE CON UN FONDO D'INVESTIMENTO BILANCIATO - PER LE AUTO DI LUSSO SI PROSPETTA UN RITORNO DEL 10,5% ANNUO. PER GLI OROLOGI DI PRESTIGIO SI SALE A QUOTA 11,7%...

Estratto dell’articolo di F. Gor. per “La Stampa”

nike lebron the shoe surgeon 3

Nel secolo scorso c'erano le monete auree, oggi le sneakers, le scarpe da ginnastica in auge tra Millennials e Generazione Z. I timori che sulle Borse ci possano essere bolle legate alle valutazioni di alcuni asset, come nel Big Tech, stanno alimentando l'interesse verso gli investimenti alternativi.

Un esempio è dato dalle calzature sportive di nicchia. Secondo Cognitive Research, il mercato globale delle sneakers è stato pari a 79,2 miliardi di dollari nel 2023 e ci sarà un tasso di crescita composito pari al 5,50% da qui al 2030. Ben più del rendimento medio che si può ottenere con un fondo d'investimento bilanciato, quindi con un mix di azionario e obbligazionario.

nike mag

Non è il solo caso: per le auto di lusso l'attesa è per un ritorno del 10,5% annuo fino al 2030 e per gli orologi di prestigio si sale a quota 11,7 per cento. Numeri che potrebbero essere rivisti al rialzo, come fatto notare dagli economisti di Jefferies.

«Il ricorso ai beni rifugio, come oro, argento e palladio, è sempre più significativo. Ma a questi prodotti si stanno affiancando beni fisici che rientrano nella gamma di prodotti che più interessano gli investitori più giovani».

Le parole di Morgan Stanley, facendo riferimento alle nuove opportunità sui mercati finanziari, sono a senso unico. Gli asset che vengono comprati perché considerati anticiclici, e quindi per proteggersi dai chiari di luna borsistici, sono in prevalenza tre. Scarpe, orologi, autovetture. E con un significativo ritorno, quello della filatelia.

collezione sneakers 3

Per le scarpe di tendenza, spiega Cognitive, «la domanda è in aumento a causa della crescente preferenza per scarpe da ginnastica alla moda, di marca e di alta moda in tutte le fasce d'età». Un fenomeno che è più significativo nella fascia fra i 35 e i 45 anni, con prevalenza nel Nord America, seguito a ruota dall'Europa. Molto più sedimentato è l'universo delle automobili. Dove si rimarca un interesse in salita per i suv, specie di lusso. [...]

Infine, i francobolli. A fronte di un mercato da 212 miliardi di dollari nel 2022 si è passati a 241 miliardi lo scorso anno. Ed entro il 2032, secondo la casa d'aste Sotheby's, potrebbe raggiungere i 335 miliardi. [...]

auto di lusso in costa smeralda air yeezy 1,8 milioni di dollari