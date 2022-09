IL KEBAB DI VACCHI STA ANDANDO IN VACCA - LA START UP CHE IL RAM-POLLO HA FINANZIATO PER 2,1 MILIONI DI EURO, CON UN INVIDIABILE SENSO IMPRENDITORIALE, STA ANDANDO IN ROVINA: IL BILANCIO DEL 2021 SI E’ CHIUSO CON UNA PERDITA DI 387MILA EURO! - I SOCI HANNO DOVUTO RICAPITALIZZARE PER NON FARLA FALLIRE E L’INFLUENCER HA DOVUTO RINUNCIARE A 830MILA EURO DI CREDITO CHE VANTAVA VERSO LA SUA "KEBHOUZE". ENJOY! - VIDEO