3 ago 2020 17:29

SE ERA UN COMPLOTTO, GLI È RIUSCITO BENISSIMO - LE FABBRICHE CINESI CRESCONO A UN TASSO MAGGIORE DEGLI ULTIMI 9 ANNI: CON IL RESTO DEL MONDO IN GINOCCHIO PER LA PANDEMIA ESPORTATA DA WUHAN, IL DRAGONE È DIVENTATO IL PRODUTTORE UNICO DI TUTTO QUELLO CHE SERVE AL MONDO. GRAZIE ALLA DUREZZA DEI LOCKDOWN (METRO CHIUSE, ZERO MOVIMENTI NELLE REGIONI FOCOLAIO), IL PAESE È RIPARTITO IN POCHE SETTIMANE