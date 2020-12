SKY ARRIVA PRIME - IL GRUPPO DELLA TV SATELLITARE È ORMAI UNA PIATTAFORMA: OLTRE A OFFRIRE IL SUO SERVIZIO DI FIBRA OTTICA, OSPITA I PRINCIPALI ''OVER THE TOP''. ALLA LISTA DI NETFLIX, DAZN, MEDIASET PLAY SI AGGIUNGE ANCHE AMAZON PRIME VIDEO. NELLO SCAMBIO, L'APP NOW TV SARÀ DISPONIBILE SU FIRE TV

(ANSA) - Sky e Amazon annunciano una nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell'app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e Now Tv in Europa. Per la prima volta, inoltre, l'app Now Tv sarà disponibile nei primi mesi del 2021 sui dispositivi Fire Tv.

Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le pluripremiate serie tv del momento, i film e lo sport di Sky e Prime Video, in tempo per il Natale.

Con l'arrivo delle nuove serie Amazon Original come il survival-drama The Wilds e The Grand Tour: A Massive Hunt l'accordo apre nuove opportunità di intrattenimento per gli abbonati Sky e Now Tv, tutto in un unico posto. E, per Natale, gli abbonati Sky e Prime Video appassionati di cinema potranno godersi una vasta scelta di nuovi titoli e film per la famiglia, tra cui Ferro, Borat - Seguito di Film Cinema, Tutti per 1 - 1 per Tutti e Il Primo Natale.

Stephen van Rooyen, EVP e CEO UK & Europe di Sky commenta: "Questo è un regalo di Natale che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest'anno sul box troveranno ad attenderli l'app Prime Video". Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, sottolinea: "Grazie a questa partnership, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l'ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un'esperienza di visione semplice e coinvolgente".

"Siamo felici di portare l'app di Prime Video sui device Sky Q e NOW TV in tempo per le feste", dichiara Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide.

