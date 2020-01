UNO STARNUTO IN CINA PUÒ CREARE UN URAGANO IN AMERICA? - TRUMP DEVE PREGARE CHE IL CASINO DEL CORONAVIRUS SI RISOLVA IN FRETTA: LA CINA PARALIZZATA AVRÀ EFFETTI SUGLI SCAMBI GLOBALI, E I RISULTATI ECONOMICI SONO IL GROSSO DEL BOTTINO CHE TRUMP PORTERÀ AGLI ELETTORI A NOVEMBRE - LA FED È ''PREOCCUPATA'' DALL'EMERGENZA SANITARIA - MA PER IL MINISTRO DEL COMMERCIO WILBUR ROSS, RIPORTERA' POSTI DI LAVORO MANIFATTURIERI IN USA ED EUROPA (IN QUANTO TEMPO?)