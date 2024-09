30 set 2024 10:06

STELLANTIS NON BRILLA – L’EX FIAT RIVEDE AL RIBASSO LE STIME DEI RISULTATI NEL 2024 E CROLLA IN BORSA: A PIAZZA AFFARI IL TITOLO PERDE IL 10% - I GUAI PER IL GRUPPO NATO DALLA FUSIONE DI FCA E PEUGEOT ARRIVANO DAGLI STATI UNITI: IL GRUPPO PREVEDE ACQUISTI IN CALO E PER QUESTO HA ACCELERATO I TAGLI DEGLI STOCK, RIDUCENDO LE CONSEGNE DI AUTO AI CONCESSIONARI DI PIÙ DI 200MILA VEICOLI…” – COME DAGO-DIXIT, SI TORNA A PARLARE DI UNA FUSIONE CON RENAULT: IN UN SETTORE COSTOSO E IN CRISI COME QUELLO DELL’AUTO, SOLO I GIGANTI SOPRAVVIVONO