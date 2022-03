TIM COSTRETTA DAL MERCATO AD APRIRE AL DIALOGO CON KKR - ALLA FINE IL COMPROMESSO È STATO FATICOSAMENTE RAGGIUNTO NONOSTANTE LE RESISTENZE DI VIVENDI CHE AVREBBE VOLUTO CHIUDERE LA PORTA A KKR, GRAZIE ALL'AZIONE DEL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI INTRECCIATA CON QUELLA DEL NUMERO UNO DI CDP GIOVANNI GORNO TEMPINI. UN’APERTURA CHE DI FATTO MIRA A LANCIARE LA PALLA IN AVANTI PER GUADAGNARE ALTRO TEMPO E STANCARE COSI’ KKR - SEMBRA CHE IL FONDO USA VOGLIA CHIEDERE CHIARIMENTI ANCHE SULLE MODALITÀ DELLA SEPARAZIONE…

Rosario Dimito per “il Messaggero”

L'azione diplomatica del presidente Salvatore Rossi intrecciata con quella del numero uno di Cdp Giovanni Gorno Tempini, l'altra notte ha ricucito, formalmente, lo strappo nel cda di Tim, grazie a una delibera di apertura al dialogo con Kkr (o eventuali altri interessati) che ha raccolto il voto di tutti.

Ieri la Borsa ha reagito alla previsione della possibile Opa in arrivo dal fondo Usa, fattosi avanti quattro mesi fa, facendo impennare il titolo fino a guadagnare il 9% per poi chiudere a 0,30 euro (+4,9%).

Il compromesso è stato faticosamente raggiunto nonostante le resistenze di Vivendi che avrebbe voluto chiudere la porta a Kkr. Alla fine il compromesso è stato raggiunto, anche se di fatto è stato un lanciare la palla in avanti per guadagnare altro tempo.

Il presidente Rossi e l'ad Pietro Labriola hanno avuto il mandato di avviare interlocuzioni con Kkr concordando tempi e perimetro degli approfondimenti.

Tra le richieste che a breve il fondo Usa potrebbe far pervenire ci sono ragguagli sui contratti di finanziamento, prestiti obbligazionari, questioni regolatorie, particolari trattamenti economici a favore di top manager, tutti in una prospettiva di change of control, più richieste di confronti con il management per quanto riguarda il piano industriale al 2024 con proiezioni al 2030 varato due settimane fa, di sdoppiamento in due (ServiceCo e NetCo).

Sembra che il fondo voglia chiedere chiarimenti anche sulle modalità della separazione. Il Consiglio vuole «procedere all'esplorazione e allo sviluppo del progetto in discontinuità, attraverso la riorganizzazione delle attività del gruppo e una possibile integrazione con Open Fiber, coltivando il negoziato con Cdp e le necessarie interlocuzioni con le Autorità» per definire un memorandum of understanding si legge nella nota.

Esso però, per evitare conflitti concorrenziali rispetto alle gare pubbliche per le aree grigie che potrebbero mettere in discussione i fondi Pnrr, verrà sottoscritto probabilmente a giugno. L'ambito in cui si muovono questi approfondimenti è quello di una due diligence confirmatoria al fine di valutare «attrattività e concretezza della potenziale offerta».

