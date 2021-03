OPERAZIONE “ARROGANCE” - LEONARDO RINVIA IPO DI DRS NEGLI USA E CROLLA IN BORSA - IN VENDITA C’ERA IL 20% DEL CAPITALE PER UN INCASSO PREVISTO FINO A 678 MILIONI - LA DECISIONE DEL RINVIO PER LE “AVVERSE CONDIZIONI DI MERCATO” - IN REALTÀ, IL PENTAGONO NON VUOLE SOCI IN DRS, ESSENDO UN’AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA TECNOLOGIA PER LA DIFESA ED AGENZIE DI SPIONAGGIO – GIÀ NEL 2017 CI AVEVA PROVATO MAURO MORETTI, FALLENDO...