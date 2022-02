USC-ITA DI SICUREZZA - NEL CDM DI OGGI È STATO ILLUSTRATO ANCHE IL DPCM CHE AVVIA IL PROCESSO DI VENDITA DI “ITA AIRWAYS”. IL MINISTRO FRANCO: “ABBIAMO DEI SOGGETTI INTERESSATI. SEGUIREMO LE USUALI PROCEDURE: OFFERTA PUBBLICA O VENDITA DIRETTA” - “PREVEDIAMO CHE IN UNA PRIMA FASE IL MEF MANTENGA UNA QUOTA MINORITARIA E NON DI CONTROLLO, CHE POI POTRÀ ESSERE VENDUTA”

1 - ITA: FRANCO, AL VIA RICERCA PARTNER, ANCHE VENDITA DIRETTA

(ANSA) - "Oggi abbiamo illustrato al cdm il dpcm a firma del presidente del consiglio e dei ministri dell'economia e dello sviluppo per avviare il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali procedure: offerta pubblica o vendita diretta". Lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco rispondendo in conferenza stampa dopo il cdm. "Non abbiamo un programma in cui predeterminiamo i tempi", ha aggiunto.

2 - ITA: FRANCO, IN PRIMA FASE MEF TERRÀ QUOTA, POI PUÒ VENDERE +

(ANSA) - "Una cosa che il dpcm fissa è la questione delle quote. Prevediamo che in una prima fase il Mef mantenga una quota minoritaria e non di controllo di Ita, che potrà in una fase successiva essere venduta. Nella fase iniziale il governo sarà presente". Lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco rispondendo in conferenza stampa sulla privatizzazione di Ita.

3 - ITA: FRANCO, ABBIAMO DEI SOGGETTI INTERESSATI

(ANSA) - "Abbiamo dei soggetti interessati a questa operazione". Lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco rispondendo sulla privatizzazione di Ita nella conferenza stampa dopo il cdm.

4 - ITA, ARRIVA IL VIA LIBERA ALLA PRIVATIZZAZIONE

Gianni Dragoni per “il Sole 24 Ore”

È in arrivo il via libera del governo alla privatizzazione di Ita Airways, la nuova mini-Alitalia che vola dal 15 ottobre scorso, con una flotta di 52 aerei e circa 2.300 dipendenti. Secondo fonti autorevoli l'autorizzazione ad aprire la procedura di vendita della società potrebbe arrivare oggi dal Consiglio dei ministri.

Non ci sono però conferme da fonti di governo. Alcune fonti ieri sera frenavano sull'ipotesi di un varo del provvedimento nel Consiglio dei ministri di oggi. L'ipotesi più probabile è che il governo approvi, nei tempi che verranno stabiliti, uno schema di Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio), il provvedimento previsto dalla legge sulle privatizzazioni del 1994, necessario prima di avviare una procedura di dismissione.

Altre fonti non escludono un provvedimento del Mef, azionista al 100% di Ita, che ha un capitale nominale di 720 milioni di euro ed è in attesa di una seconda tranche, per 400 milioni. La decisione attesa è stata messa in programma dopo la presentazione della manifestazione d'interesse non vincolante di Msc Sa, la società svizzera di Gianluigi Aponte al vertice di un gruppo di trasporti via nave che rivendica il primo posto al mondo nelle merci via container, ben posizionato anche nelle crociere.

Il 24 gennaio Ita ha reso noto di aver ricevuto la manifestazione d'interesse di Msc per acquisire la maggioranza, insieme a Lufthansa, che ha però precisato al Sole 24 Ore di essere solo partner commerciale e industriale. Un eventuale intervento azionario dei tedeschi potrebbe avvenire dopo 18 mesi.

Msc ha chiesto una trattativa in esclusiva per 90 giorni. Il gruppo non pubblica bilanci, lo consente la legge svizzera, Aponte è residente a Ginevra. Il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, nominato su indicazione di Palazzo Chigi, ha fretta di chiudere la partita perché Ita è piccola, fragile, ha conti negativi: 86 milioni di ricavi dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e un Ebit di -170 milioni nel 2021, perdita quasi interamente accumulata in due mesi e mezzo. Il cda di Ita il 31 gennaio non ha potuto aprire la data room a Msc, perché mancava il via del governo.

Il provvedimento sul tavolo serve a dare il via alla procedura, che dovrebbe avere un'evidenza pubblica e non discriminatoria verso ogni potenziale pretendente, non cucita su misura per un solo soggetto. C'è chi fa notare che Ita è nata con una dimensione (flotta, personale, costi del personale abbattuti) che coincide con i desiderata di Lufthansa. Secondo fonti vicine al dossier non verrà autorizzata la trattativa in esclusiva con Msc. La trattativa, quando partirà, sarebbe senza esclusiva.

Aponte punterebbe al 60% di Ita, il 40% resterebbe al Mef. L'alternativa potenziale è rappresentata da Air France-Klm e Delta, già partner commerciali di Alitalia e di Ita, con accordi di code sharing e nell'alleanza SkyTeam. Questi vettori sono interessati a proseguire la collaborazione con Ita, ma escludono un investimento nel capitale. Potrebbero cercare di sabotare il negoziato con Msc e i tedeschi.

Questo schieramento fa leva sull'a.d. di Ita, Fabio Lazzerini. Anche per questo Altavilla avrebbe cercato di spingere Lazzerini all'uscita. Tentativo non riuscito, anche a causa della mancanza di una buonuscita appetibile per il manager appoggiato da Dario Franceschini, ministro Pd della Cultura. Le turbolenze non sono finite.

