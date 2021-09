22 set 2021 19:29

VIA TIKTOK AI BAMBINI! - LA CINA LIMITA L'USO DEL SOCIAL A 40 MINUTI AL GIORNO PER I RAGAZZINI SOTTO I 14 ANNI: ANCHE LA VERSIONE CINESE DELL'APP PER I VIDEO BREVI, CHIAMATA DOUYIN, NON SARÀ PIÙ ACCESSIBILE DI NOTTE - NON SI TRATTA SOLO DI PROTEZIONE DEI GIOVANI: LA MOSSA VA LETTA IN CHIAVE DI RIPRESA DEL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO SUI MILIARDARI DELLA TECNOLOGIA…