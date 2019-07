VIVENDI E LASCIA VIVERE – SCOPPIA LA PACE TRA BOLLORÉ E GUBITOSI. DE PUYFONTAINE: ‘L’AD DI TELECOM LAVORA NELL’INTERESSE DI TUTTI I SOCI. SULLA RETE SIAMO PRONTI AD APPOGGIARE PROGETTI DI LUNGO TERMINE – I FRANCESI HANNO RINUNCIATO ALLA GUERRA PER CONCENTRARSI SULLA GALLINA DALLE UOVA D’ORO UNIVERSAL?

Antonella Olivieri per ''Il Sole 24 Ore''

Scoppia la pace tra Vivendi e Telecom. La media company transalpina che fino all' inizio della primavera aveva tentato di rimontare nel consiglio in cui era finita in minoranza per l' attivismo del fondo Elliott, al punto da chiedere la revoca di cinque amministratori - tra i quali il presidente Fulvio Conti - ora si professa a pieno sostegno di Telecom e del suo ad Luigi Gubitosi.

Una dichiarazione quasi "politica" quella del ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, arrivata ieri da Parigi al termine della conference call chiamata per illustrare i risultati del semestre e che per il resto aveva visto l' interesse degli analisti concentrarsi sul progetto di "valorizzazione" di Universal, per la quale è in corso la ricerca di un partner di minoranza. In qualità di primo azionista, ha ribadito De Puyfontaine, Vivendi ha un «impegno di lungo periodo su Telecom» ed è convinta che «il potenziale» del gruppo sia «molto superiore» a quello che è riflesso nelle quotazioni di Borsa. Sulla rete, ha risposto il ceo della società francese, «abbiamo un approccio pragmatico e, con gli altri azionisti, siamo pronti a sostenere progetti a lungo termine che aiutino Telecom a recuperare valore».

Per Gubitosi, che a novembre ha preso il posto dell' ad voluto dai francesi Amos Genish, De Puyfontaine ha avuto parole di forte apprezzamento. «Gubitosi sta svolgendo un lavoro efficiente e sta realizzando una migliore governance - ha sottolineato - e sta portando avanti l' implementazione di una strategia con un approccio che va nell' interesse di tutti gli azionisti». Dopo l' assemblea di fine marzo, anticipata per la richiesta di revoca di Vivendi, che poi l' ha ritirata, l' ad di Telecom ha sollecitato un miglior clima a sostegno dei piani della compagnia.

«Noi siamo allineati», ha chiosato De Puyfontaine, aggiungendo che si aspetta che la governance evolva nella direzione auspicata: «Ci aspettiamo dal consiglio trasparenza e che supporti le diverse iniziative, confidando che siano di successo per la compagnia».

Sul fronte Telecom non sono attese nuove svalutazioni dopo quelle, pesanti, già sopportate, ma la vera gallina dalle uova d' oro del gruppo che fa capo a Vincent Bolloré si chiama Universal.

Nel semestre appena concluso la major Usa della musica ha contribuito per 481 milioni (+47,3%, +43,8% su base organica) all' Ebita di gruppo che è stato di 718 milioni (+32,4%, +27,6% su base organica), registrando una crescita dei ricavi dell' ordine del 24% (+18,6% a parità di cambi e perimetro) a 3,258 miliardi rispetto ai 7,353 miliardi del consolidato (+13,6%, +6,7% su base organica). Vivendi ha selezionato gli advisor per l' operazione (i nomi non sono stati resi noti) e ha fatto sapere che PwC sta curando la vendor due diligence. «L' apertura del capitale di Universal per l' acquisizione di una quota di minoranza da parte di uno o più partner sta progredendo», ha comunicato il gruppo che ha precisato come siano già stati stabiliti «diversi contatti con potenziali partner strategici», senza aggiungere altri dettagli.

Il primo semestre dell' anno per il gruppo Vivendi si è concluso con utili contabilizzati più che triplicati, da 165 a 520 milioni, con un progresso del 40,8% sugli utili adjusted, saliti da 393 a 554 milioni. Meno entusiasmanti le performance della pay-tv Canal+ che nel periodo ha registrato ricavi in flessione del 2,2%.

