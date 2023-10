CAFONAL DOLCE VITA – PER LA RIAPERTURA DEL NOTORIOUS, LO STORICO LOCALE ROMANO, “FRATELLO MINORE” DEL JACKIE O’, RISPUNTA DEMETRA HAMPTON IN SPLENDIDA FORMA. ALBA PARIETTI COL SUO FABIO ADAMI, KATIA NOVENTA, ALBERTO MATANO COL MUSCOLOSO MARITO RICCARDO MANNINO. ACCORRONO ANCHE ELENA SANTARELLI, ARIANNA MIHAJLOVIC, LE “IENE” TV NINA PALMIERI E ROBERTA REI, LA COMICA MICHELA GIRAUD, L’EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA... – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

demetra hampton foto di bacco

Alberto Matano? Presente, con l’amato e muscoloso marito Riccardo Mannino! L’ex ministro Vincenzo Spadafora? Presente! Corinne Clery? Immancabile! Del resto lei 28 anni orsono su questi divanetti conobbe suo marito Beppe Ercole. Alba Parietti col suo Fabio Adami? Eccoli, vestiti quasi uguali perché chi si somiglia si piglia! Demetra Hampton? C’è anche lei, in splendida forma. Katia Noventa? Pure!

Non manca quasi nessuno all’appello tra gli intimi di Beatrice Iannozzi, regina incontrastata delle notti romane da 50 anni (e diffidate delle imitazioni!), amici sempre pronti a correre e timbrare il cartellino quando lei chiama. E’ assente (giustificato) giusto qualcuno come Mara Venier o Manuela Arcuri, impegnata a registrare il nuovo programma tv di Enrico Papi: ha mandato però il maritino Giovanni Di Gianfrancesco.

Molte le new entry più giovani a partire da quel gran gnocco altissimo e gentilissimo di Luca Vetrone. Chi è? Il baldo giovane semisconosciuto arrivato secondo all’ultima “Isola dei Famosi”, quello che si fece massacrare i lunghi capelli in diretta pur di sfamare gli altri naufraghi (una delle prove più stupide e crudeli partorite da quei geni dei pagatissimi autori tv). Arriva scortato da Giuseppe Bambagini e si fa fotografare con chiunque glielo chieda. Un amore di ragazzo con una faccia da cinema dove, si dice, debutterà presto.

fabio adami alba parietti foto di bacco (1)

Affollatissima opening night per il “Notorious” di via San Nicola da Tolentino, fratellino minore del “Jackie O’”, che si è rifatto il look e ha insonorizzato le pareti: un restyling durato 5 mesi firmato dall’architetto Antonio Girardi che l’ha voluto tutto nei toni del blu con scritte al neon alle pareti e lucine blu fluorescenti anche sugli scalini all’ingresso (attenzione a dove mettete i piedi!).

Tanti gli aficionados e i best client dello storico club presidiato da sempre dal “gigante buono” Carmelo Di Ianni, che conosce tutti e ne ha viste davvero di ogni colore, tanto che ricorda con un pizzico di nostalgia quella notte in cui Julia Roberts, casual in jeans e T-shirt bianca, entrò a sorpresa in cucina e lo aiutò a girare la sua famosa polenta.

Camerieri girano con vassoi di ostriche, tartine al caviale e spiedini di mozzarelline e pomodorini. Raggiungere il bancone bar è una mission impossible, devi fare la fila (e vai, se beve gratisssss perché Bea non bada a spese): i Negroni volano via manco fossero caramelle, i calici di bollicine pure, ma se chiedi un bicchiere d’acqua (del Sindaco) ti guardano storto. Bellissima la musica live.

riccardo mannini veroniza jannozzi alberto matano foto di bacco

Sul palchetto dove solo qualche anno fa mixava dischi l’indimenticabile dj Marco Trani, quando il Notorious divenne per un breve periodo “Easy Going”, adesso c’è Fabio Marziani con il suo sax che incanta tutti. Un faro lo illumina a giorno e tutti girano video della sua performance. Dall’altro lato della sala gli fa eco il violino di Enrico Lotterini poi dalla consolle partono i mix del dj resident Gabriele Imbimbo.

E’ un attimo e non si cammina più, la gente continua ad arrivare, e il clima diventa tropicale. La sala è troppo buia e le foto da postare compulsivamente su Instagram non vengono bene, per fortuna c’è il bagno, bello e nuovo di zecca, mejo di un boudoir, pieno di luce e specchi a mosaico dove ci si rifugia per due chiacchiere e per i selfie, che qui vengono divinamente.

noemi brando foto di bacco

In strada a placcare chi arriva, un tourbillon di piacioni, fatalone, prezzemoline, rimorchioni e habituè, c’è Enrico Lucci con la telecamera ardente di “Striscia la notizia” che ti ferma appena arrivi con la macchina. E quando gli presenti la principessa Irma Capece Minutolo che non conosceva lui regala il meglio di sé con la sua solita ironica sfacciataggine. “Ah sei principessa? Ma poi sei decaduta come tutti i nobili. Ah, sei la nipote prediletta della soprano Irma Capece Minutolo, moglie di Re Farouk d’Egitto? Ah, è morta recentemente? Vabbè qualche piramide te l’avrà lasciata in eredità!”. Mitologico Lucci, se non ci fosse dovrebbero inventarlo!

Ad accogliere gli ospiti ci sono Veronica Iannozzi e il cugino Lorenzo Esposito che ha curato l’opening. Ecco la statuaria Elena Santarelli con amiche, Arianna Mihajlovic che pochi riconoscono; in pista si fanno notare le “Iene” tv Nina Palmieri e Roberta Rei, la regista Michela Giraud, le belle attrici Francesca Valtorta e Elda Alvigini. C’è Ludovica Bizzaglia col fidanzato Andrea Fuorto, Francesca Luce Cardinale, Anna Safroncik bersagliata dai flash.

demetra hampton beatrice jannozzi foto di bacco

“Ma questa chi è? E quella biondina lì?”, si domandano i paparazzi trovandosi davanti alcune delle giovani promesse del giovane cinema italiano, coccolate da Paola Spinetti e Ursula Seelenbacher. Sono la tettonica Liliana Fiorelli, Federica Pagliaroli, Noemi Brando con la regista Levi Riso, Angelica Giusto con Lana Vlady. Vabbè! Timbrano il cartellino Andrea Dianetti e la designer Elen Ellis.

Tra dentro e fuori per una boccata d’aria rigenerante, tra balli e bacetti, brindisi e flash, si divertono anche l’elegantissima Claudia Arcara col make-up artist Gennaro Marchese, Fabrizio Pacifici, Francesca Ferrone, Laura Cremaschi e Antonello Lauretti, Fabiano Lo Faro, Stefania Moretti e via elencando.

Il Notorious, così come il Jackie O’, ha fatto la storia della nightlife romana ed è intenzionato a riprendersi il posto di “divertimentificio” di lusso dove tirare tardi all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Qui Nancy Brilli e Massimo Ghini festeggiarono il loro matrimonio nel lontano 1987.

corinne clery beatrice jannozzi alba parietti katia noventa foto di bacco

Ma infiniti sono i momenti rimasti nell’albo d’oro e nella mente di molti. Come quella notte in cui a sorpresa Renato Zero e Mia Martini presero i microfoni e gorgheggiarono insieme. E chi non ricorda quando in pista si incontravano i politici gaudenti Gianni De Michelis, Claudio Martelli, Renato Altissimo e Vittorio Sgarbi? Mezza Hollywood è passata da qui quando la Vita era davvero Dolce e non una “Truce Vita” e via Veneto era il centro del mondo: Charlie Sheen, Robert De Niro, Harvey Keitel, Robert Downey Jr., Eddy Murphy, George Clooney, Grace Jones, Mike Tyson, Jean Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Liza Minnelli arrivava con Beatrice al volante della macchina scassata di Carmelo.

alberto matano vincenzo spadafora foto di bacco

Di casa erano anche i nostrani Lorenzo Jovanotti, Ursula Andress, Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Ornella Muti e miti del pallone come Maradona e Pelè. Per non parlare di Paolo Villaggio che oramai faceva parte dell’arredamento e non voleva andarsene fino alle 6 del mattino. “Quanto mi manca era uno dei miei più cari amici”, sospira Beatrice. E tra i racconti amarcord più divertenti spunta quello sul mitico Al Pacino: ci mise due giorni per entrare, la prima sera infatti fu rimbalzato alla porta come un imbucato qualunque perché non era stato riconosciuto. Ma, caparbio, la sera dopo si ripresentò e fu la volta buona. Con tanto di scuse dei door selector.

