4 dic 2024 17:14

CAFONAL FUORI DI TETTA! – AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, PER IL “PREMIO VIRNA LISI”, SFILANO LE TRUPPE MAMMELLONICHE: DA GABRIELLA CARLUCCI CON TETTE STRIZZATISSIME ALLA BOMBASTICA CHIARA IEZZI (SI E' DATA UNA GONFIATINA PER NON SFIGURARE NEL CONFRONTO CON LA SORELLA PAOLA?) - AVVISTATE ANCHE UN’IRRICONOSCIBILE MIRIAM LEONE, PENALIZZATA DAL VESTITO A POIS, LA CASTIGATISSIMA MARGHERITA BUY E CLAUDIA GERINI CON UNA VESTAGLIONA CHE NON FA ONORE ALLE SUE FORME…