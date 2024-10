CAFONAL – CI MANCAVA IL "MET GALA" ALLA CORATELLA: A PALAZZO BRANCACCIO SI RADUNANO 500 TRA ATTORI, COMICI, SVIPPATI E PRESUNTI INFLUENCER PER LA “COMING OUT NIGHT”. QUALCUNO SI PRESENTA VESTITO ALLA “MAMMA MIA COMME STO”, QUALCUN'ALTRO ALLA “SO’ SCAPPATO AL VOLO DI CASA” – AVVISTATI IL VICEDIRETTORE DEL TG1, SENIO BONINI, CON CAMICIA FLOREALE, LE DRAG KARMA B. IN ACCAPPATOIO ROSA, IL DUO COMICO LE COLICHE, LA TETTONICA MARTA FILIPPI, LORENZO BALDUCCI E…

Gabriella Sassone per Dagospia

Parole d’ordine? Inclusività, autenticità e diversità. Dress code? Vieni come ti senti. Insomma, un invito ad osare anche nell’outfit come se si partecipasse al Met Gala alla pizza&fichi. In occasione della Giornata Internazionale del Coming Out, poteva mancare in una città frenetica, godona e “gaia” come Roma la “Coming Out Night”, il primo evento che celebra il coming out in tutte le sue forme organizzato da Wonty Media col patrocinio dell’assessorato alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale? Certo che no!

Quindi venerdì scorso l’elegante Royal Space di Palazzo Brancaccio è stato preso d’assalto da oltre 500 ospiti capitanati da una sessantina di volti noti, talent e content creator per una celebrazione dell’inclusività, della diversità e della libertà di espressione.

Un’atmosfera di festa, glamour, carnevalesca, ma soprattutto di riscatto e fierezza, in uno dei palazzi ottocenteschi più suggestivi, animata da persone impegnate a portare contenuti e messaggi di supporto al popolo LGBTQIAPK+. E non solo.

“Questo evento non riguarda solo la comunità LGBTQIAPK+, ma tutte le persone che desiderano liberarsi dalle etichette e mostrare chi sono davvero, senza timori”, rompe il ghiaccio Paolo Camilli, che presenta la serata in kilt, occhi bistrati e smalto nero. Per chi non lo conoscesse, lui è autore, attore e regista, vincitore del SAG Award per “The White Lotus 2” e giudice della terza stagione di “Drag Race Italia”.

Sul purple carpet sfilano via via gli ospiti tra i flash scatenati: chi abbigliato alla “Mamma mia comme sto”, chi alla “So scappato al volo di casa” come le fantastiche Drag Karma B. che arrivano appena uscite dalla doccia in accappatoio rosa, turbante e scarpe in tinta, chi in abito da gran soirèe come l’attrice comica Barbara Foria, in rosso fiammeggiante con super spacco da red carper veneziano.

Tra attori, doppiatori, performer, comici e attivisti, ecco il mitico Lorenzo Balducci, vestito come Shiro, il suo eroe manga preferito, con tanto di parrucca arancio, scortato dall’amica Elisabetta Mandalari nei panni di Mila per riformare la coppia del cartoon “Mila e Shiro, Due cuori nella pallavolo”. Elena Di Cioccio si presenta in pigiamino rosso japan style con tanto di dragoni gialli stampati sul petto e mega ventaglio.

Ecco Nick Cerioni, l’amatissimo stylist delle rockstar nostrane, colui che crea gli outfit dei Maneskin, di Achille Lauro e della mitologica Orietta Berti. Per lui però osa poco. Sabina Sacconi si trasforma in un vaso di fiori, la content creator e speaker radiofonica Sabrina Bambi è una esplosiva cheerleader oversize.

Ecco il duo comico Le Coliche, seguito da Riccardo Pirrone, Social Media Expert di Taffo e co-founder di Wonty Media, da Marta Filippi, attrice, doppiatrice e concorrente di “LOL 3”, da Giorgia Fumo, uno dei volti di successo nella galassia della stand-up comedy. Arriva Ludovica Di Donato, attrice e content creator dalla fanbase da un milione di follower, in scena con Enrico Brignano ne “I 7 Re di Roma”.

E ancora, ecco i ragazzi di FantaSanremo, parte integrante del festival della canzone italiana e vero e proprio fenomeno culturale: nel solo 2024 il fantasy game ha registrato 2,8 milioni di utenti sulla piattaforma di gioco. Sotto a chi tocca! Ecco Senio Bonini, vicedirettore del Tg1, l’attrice Angelica Massera, la stand-up comedian Annagaia Marchioro, la storica voce di Radio capital Silvia Mobili, Renzo Di Falco, speaker di RDS. Tutti scatenati in pista fino alle ore piccole dopo lo show sul palco.

Un evento celebrativo e divertente, stile Muccassassina e Gay Pride, ma anche un’occasione per riflettere sui cambiamenti nel mondo del marketing digitale e dei social media. “Dopo il pandoro-gate, il mondo dell’influencer marketing è cambiato, anzi stava già cambiando. L’autenticità e il talento stanno sostituendo l’esibizionismo e l’ostentazione”, ricorda Riccardo Pirrone.

Aspiranti influencer avvisati. “Con un approccio orientato all’intrattenimento piuttosto che alla pubblicità tradizionale, i nostri talent creano da anni contenuti che non solo promuovono i prodotti di un brand, ma coinvolgono il pubblico attraverso narrazioni capaci di lasciare il segno”, sottolinea con orgoglio Francesco Rellini, CEO di Wonty Media.

Alla serata, diretta da Renato Scattarella, supportata dall’agenzia creativa Kirweb e da Absolut Vodka, erano presenti organizzazioni come Pangea, Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli e Smile House.

