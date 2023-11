CAFONALINO ARTE E BISTECCHE – CHE CI FANNO I QUADRI DEL SURREALISTA TEDESCO, ADRIAN DEDEA, ALLE PARETI DEL LOCALE PARIOLINO “DUKE’S”? UN’IDEA DELLA BONISSIMA GALLERISTA JAQUELINE VAGNOZZI PER VENDERE QUALCHE OPERA TRA UN COCKTAIL E UN CONTROFILETTO – AL VERNISSAGE ACCORRONO ALBERTO DELL’UTRI, FRATELLO-GEMELLO DI MARCELLO, IL PRINCIPE GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI, IL FIGLIO DI BRU-NEO VESPA, FEDERICO, E UN GIACOMO URTIS CON CHIOMA SEMPRE PIÙ BIONDA E PETTORALI SEMPRE PIÙ POMPATI… - FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

jacqueline vagnozzi adrian dedea foto di bacco

Vernissage bagnato, vernissage fortunato. In un pomeriggio piovoso sbarca per la prima volta nella Roma “santa e dannata” l’artista internazionale Adrian DeDea, classe 1976, noto e amato surrealista tedesco che vive a Düsseldorf. A portarlo nella Città Eterna la bella gallerista italo-inglese Jaqueline Vagnozzi, che vive e lavora tra Miami e Roma, con puntate nelle migliori gallerie d’arte di Parigi, proprietaria della “Images305 Gallery”, piattaforma online che offre accesso alle opere d’arte a livello globale.

carlo maietta alberto dell utri foto di bacco (2)

Amici, appassionati d’arte e curiosi sono arrivati nel risto-locale pariolino amatissimo anche dai giovani “Duke’s”, dove le opere di Adrian DeDea rimarranno esposte alle pareti fino al 21 dicembre. Adrian, che parla fluentemente 5 lingue, catalogato come tra i più in voga rappresentanti del surrealismo e della pittura figurativa, è stato fino al 2008 anche un esperto restauratore che ha riportato all’antico splendore i dipinti murali di chiese ortodosse e antichi palazzi.

E’ nato in Romania dove si è diplomato in pittura all’Università di Arte e Design. Nel 2018 è stato premiato con l’American Art Award nella categoria surrealismo per la sua opera “California Dreaming”. Le sue creazioni esposte al “Duke’s” sono state realizzate nel periodo che va dal 2017 al 2023. Sono quotate dai 4mila euro in su.

giacomo urtis foto di bacco (2)

Adrian è arrivato nella Capitale per tenere a battesimo il suo vernissage e farsi conoscere qui da noi; a fare gli onori di casa la sbrilluccicante Vagnozzi in abito di lamè, che lo ha presentato agli ospiti. Gentilissimo, si è messo in posa con tutti e ha spiegato in italiano perfetto che lui usa una tecnica tutta sua, spesso partendo da fotografie che rielabora e che ogni quadro ha una storia. “Ogni opera deve colpire subito, catturare l’attenzione e far riflettere”, ha detto. “La pittura è matematica, algoritmo, non gioco di colori”.

guglielmo giovannelli marconi naly yang pasquale de martino jacqueline vagnozzi foto di bacco

A conoscerlo e complimentarsi con lui ammirando i suoi lavori, ecco Alberto Dell’Utri, fratello-gemello di Marcello, il principe mondano Guglielmo Giovanelli Marconi, l’imprenditore planato da Miami Augusto De Luca con la moglie Francesca, la giornalista esperta d’arte Federica Pansadoro, l’imprenditore partenopeo Pasquale De Martino, il producer Ettore Terzo e il pierre Giuseppe Musolino.

Poteva mancare il mitico chirurgo estetico Giacomo “Jenny” Urtis? No, perché lui/lei, lunghe chiome bionde e smalto rosso alle unghie, nato gaudente, è sempre presente dove c’è una festa cool. Ecco anche l’avvocato napoletano Liborio De Nola e i collezionisti Carlo Maietta con la moglie Cecilia e Filippo Zucchi. Ad animare l’happening, il vocalist Enzo Mammato da Maiori.

giacomo urtis adrian dedea foto di bacco

Sul tardi, quando i fotografi se ne erano già andati, compare lo speaker di Radio Rai2 e Isoradio Federico Vespa. Da un taxi scende l’attrice e produttrice Gioia Scola reduce dalla presentazione del romanzo (udite, udite!) di Gabriel Garko e Gino Saladini “Il Giardino dei Tiglio” alla Mondadori di Piazza Cola di Rienzo. Con Gioia c’è la sensuale amica Anne Garcia, stilista italo-brasiliana appena rientrata da Rio dove è tornata a vivere.

giacomo urtis jacqueline vagnozzi naly yang foto di bacco jacqueline vagnozzi adrian dedea naly yang foto di bacco adrian dedea foto di bacco (2) naly yang jacqueline vagnozzi foto di bacco alberto dellutri foto di bacco adrian dedea foto di bacco (3) adrian dedea foto di bacco pasquale de martino giuseppe musolino foto di bacco jacqueline vagnozzi alessandro salvati foto di bacco liborio di nola foto di bacco mostra di adrian dedea (2) mostra di adrian dedea (4) mostra di adrian dedea (5) pasquale de martino jacqueline vagnozzi giuseppe musolino foto di bacco alberto dell utri adrian dedea foto di bacco augusto de luca liborio di nola foto di bacco augusto de luca e moglie foto di bacco carlo maietta adrian dedea pasquale de martino foto di bacco giacomo urtis giuseppe musolino foto di bacco giacomo urtis naly yang foto di bacco augusto de luca foto di bacco carlo maietta alberto dell utri foto di bacco (1)

guglielmo giovannelli marconi adrian dedea foto di bacco guglielmo giovannelli marconi adrian dedea jacqueline vagnozzi foto di bacco mostra di adrian dedea (3) mostra di adrian dedea (6) mostra di adrian dedea pasquale de martino augusto de luca e moglie foto di bacco carlo maietta alberto dell utri pasquale de martino jacqueline vagnozzi foto di bacco eleonora del grande jacqueline vagnozzi paolo liguori lavinia macola foto di bacco giacomo urtis foto di bacco (1)