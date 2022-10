CAFONALINO BORGHESE – PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA “MERAVIGLIE SENZA TEMPO”, AL RICHIAMO DELLA DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE, FRANCESCA CAPPELLETTI, IN TOTAL BLACK (SEGNO DEI TEMPI), S’È RADUNATO IL MONDO DELL'ARTE ROMANA – TRA GIOVANNA MELANDRI, PRESIDENTE DEL MAXXI, E IL CT ROBERTO MANCINI ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE, LA PRESENZA DI PESO È STATA QUELLA DI SHAWN CROWLEY, INCARICATO D'AFFARI AD INTERIM DELL'AMBASCIATA AMERICANA, L'UOMO CHE MONITORA LA POLITICA ITALIANA PER LA CASA BIANCA…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Laura Larcan per “Il Messaggero - Edizione Roma”

francesca cappelletti shawn p crowley foto di bacco (1)

Oro su pietra di paragone, colori ad olio su lapislazzuli e alabastro, pitture raffinatissime su agata e porfido. Niente tele, niente tavole, ma pietre dure come tavolozze preziosissime. Capolavori che non potevano non sedurre e affascinare i tanti ospiti arrivati alla Galleria Borghese per il vernissage della mostra Meraviglie senza tempo. A fare gli onori di casa, in questo viaggio delle meraviglie tra Cinquecento e Seicento, è stata la direttrice Francesca Cappelletti, in raffinato abito coro total black.

Arriva il mister Roberto Mancini con la moglie Silvia Fortini. Il ct della nazionale di calcio è un habituè del museo, da grande appassionato d'arte e collezionista. A passeggiare con la coppia lungo le sale, il direttore del Museo nazionale romano Stéphane Verger. Non manca il bel mondo dell'arte. Giovanna Melandri, presidente del Maxxi, e il direttore dell'Accademia di Francia Sam Stourdze, la direttrice del Petit Palais Annick Lemoine, insieme al conduttore televisivo Duilio Gianmaria.

giovanna melandri miguel gotor foto di bacco

Sfilano l'assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor e il direttore generale dei Musei Massimo Osanna. Si vedono lo storico dell'arte Matteo Lafranconi, il parterre di blasoni Fabrizio Massimo Brancaccio, Alessandro Gaetani, Olimpia Torlonia, e ancora Francesca di Carrobio, ad di Hermes Italia, la scrittrice e giornalista Elisabetta Rasy, il diplomatico Ferdinando Salleo, il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il costumista Dino Trappetti, la collezionista Flaminia Cerasi.

