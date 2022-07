CAFONALINO! ALLA FACCIA DELLA GUERRA, DELLA CRISI DI GOVERNO E DELLA MONNEZZA CHE SOMMERGE ROMA, AL “CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO“ SI FESTEGGIA L’ESTATE CON LE CHIAPPE SODE DELLE SIRENETTE DEL NUOTO SINCRONIZZATO E UNA PARATA DI POLITICI, SPORTIVI E MEZZI-VIP – PREMI PER LE GLORIE OLIMPICHE VALENTINA VEZZALI (OGGI SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT) E MAX ROSOLINO SOTTO GLI OCCHI DI UN LOTITO “PIACIONE” – LE MINISTRE (ANCORA PER QUANTO?) BONETTI E STEFANI, LA PASIONARIA ANTI-DRAGHI PAOLA TAVERNA, L’INTRAMONTABILE GIOVANNA RALLI E...

IN CAMPO PERLA FESTA DELLO SPORT

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

esibizione di nuoto sincronizzato foto di bacco (1)

Al Circolo Antico Tiro a Volo il party dell'estate fa rima con lo sport. Un galà d'eccezione, quello organizzato nel fresco del giardino, con diverse istituzioni, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e ovviamente dello sport. Sui campi del club si sta svolgendo la XII edizione del Torneo internazionale femminile di tennis.

E allora non possono certo mancare all'appello, salutati dal presidente del sodalizio Giorgio Averni, due glorie olimpiche come Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma e ora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, in lungo fantasia, e Massimiliano Rosolino. Ambedue ricevono il premio alla carriera.

carolina rey foto di bacco

Ed ecco Maurizio Romeo che saluta il presidente del circolo Canottieri Lazio Raffaele Condemi. Passa la bellissima tennista norvegese Melanie Stokke.

Prendono posto le ministre per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, e per le Disabilità Erika Stefani. Ci sono Vito Cozzoli, dal 2020 presidente e ad della Società Sport e Salute che saluta Tathiana Garbin, vincitrice Torneo Atv 2008, e Paolo Barelli, presidente Fin.

Appare Giovanna Ralli, in mise scura. Nel corso dell'happening, presentato da Carolina Rey, in lungo dorato, sono premiati due atleti paralimpici: Ambra Sabatini, oro a Tokyo nei 100m piani, e Daniele Cassioli, sciatore nautico vincitore di 25 titoli mondiali. Nel frattempo il goloso dinner buffet propone risotto allo champagne e agli agrumi di Sicilia, un must della casa.

maria elena uzzo claudio lotito foto di bacco

L'appuntamento sotto le stelle è allietato dalle note della band musicale Fun Kit, guidata dal maestro Pino Iodice. Gruppo che propone tutte le hit dance del presente e del passato rivisitate in chiave funky-dance.

E nel corso del gala, tra gli eleganti tovagliati, si commentano le varie campionesse in lizza nel torneo.

Per la Francia Chloe Paquet, numero 110 del ranking mondiale e da Andorra Victoria Jimenez Kasintseva: 16 anni, ex numero 1 under 18 al mondo ed ora numero 157. Per le italiane: Camilla Rosatello e Federica Di Sarra. Brindisi fino a tardi. Oggi la gara. Lucilla Quaglia

