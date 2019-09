CAFONALINO - GIORNALISTI E VIP VARI E FUMANTI SGOMITANO PER ASSAGGIARE “ASSOLO”, IL NUOVO PRODOTTO DI MANIFATTURE SIGARO TOSCANO - VERONICA GENTILI SI INTRATTIENE CON PIGI BATTISTA, GENNY SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI, C'ERANO JOSEPHINE ALESSIO E CLAUDIO BRACHINO, OLIVIA TASSARA, ALESSANDRO GIULI E ANDREA LO CICERO

1 - LA PRESENTAZIONE DEL SIGARO “ASSOLO” A VILLA LAETITIA

DAGOREPORT

Le dimensioni contano, si sa. In ossequio a questo detto Manifatture Sigaro Toscano ha presentato il suo nuovo sigaro, fatto a mano, dalle dimensioni extralarge, l’Assolo, ispirato alla sinfonia di sensazioni che la sua pancia larga è in grado di sprigionare. A ospitare la presentazione è stata Villa Laetitia sul lungotevere di Roma, dove, in una serata perfetta per mangiare, bere e fumare, giornalisti appassionati del sigaro Toscano e della buona tavola si sono dati appuntamento.

Qualche dato? Ecco 106 milioni di euro di fatturato nel 2018, un export cresciuto del 28% e la Turchia che in 9 mesi è diventata il primo paese per volumi: questi alcuni dei numeri illustrati da Stefano Mariotti prima di buttarsi sul buffet e, soprattutto, degustare un sigaro corposo e densamente sapido che ha deliziato un esperto come Andrea Lo Cicero.

Reduce dai successi di Mediaset con Stasera Italia Veronica Gentili si è intrattenuta con un

effervescente Pigi Battista, sotto l’occhio vigile di Barbara Castorina in smoking bianco. Coerentemente con la sua anima multipartisan si sono dati appuntamento giornalisti Rai del Tg2 come il direttore Gennaro Sangiuliano con Federica Corsini di Rai Parlamento, Annalisa Bruchi, Alessandro Giuli di Povera Patria, del Tg1 come Barbara Carfagna, Cecilia Primerano e Alma Grandin, il direttore di Rai Tre Stefano Coletta con il simbolo di Agorà Serena Bortone, il volto di rai News Josephine Alessio, tutti uniti con il direttore Mediaset Claudio Brachino, con le Iene Antonino Monteleone e Alessandro Politi, con Sebastiano Sterpa del Tg5 e con Olivia Tassara

di Sky. Ma anche la carta stampata è arrivata in massa con Alessandro Ferrucci del Fatto con la bellissima Francesca Chiocchetti in tailleur rosso aragosta, Antonella Baccaro e Fabrizio Caccia del Corriere, Roberto Petrini e Stefano Carli di Repubblica, il direttore Marco Tarquinio di Avvenire, Brunella Bolloli e Salvatore Dama di Libero e Marco Gorra del Tempo.

Non poteva mancare il fondatore di Formiche Paolo Messa con Annamaria Laricchiuta. Fedele alla sua fama internazionale, il sigaro Toscano ha riunito anche la stampa internazionale come Silvia Sciorilli Borrelli di Politico e alcuni giornalisti americani delle riviste Cigar and Spirits Magazine, Cigar Press e Cigar Journal. Alla fine tutti affascinati dalla sigaraia che instancabilmente ha continuato a creare prodotti da fumo per tutta la serata.

2 – 'ASSOLO', IL NUOVO FUORICLASSE DEL SIGARO TOSCANO

(ANSAmed) – Lo descrivono come un "primo violino" dell'orchestra dei sigari Toscano, e il nome - 'Assolo' - vuole indicare proprio questo, un'eccellenza per i fumatori del pregiato sigaro italiano. La Mst, l'azienda che produce i toscani, ha presentato a Roma questo fuoriclasse fatto a mano, destinato ad un pubblico di intenditori. La tiratura limitata del nuovo sigaro è dovuta alla maggiore complessità e al maggior tempo occorso per la sua manifattura.

Per produrre questa nuova forma magnum le sigaraie più esperte della Manifattura di Lucca si sono dovute sottoporre infatti a un training particolare. La fascia di tabacco Kentucky Nordamericano avvolge un ripieno composto da Kentucky Italiano e Nordamericano, un blend classico che viene esaltato da forme del tutto nuove per la famiglia Mst: la proporzione fra pancia (ben 19mm) e punte maggiorate favorisce un'esperienza di fumo più lunga ed intensa. 'Assolo' si inserisce nella fascia più alta del Toscano, e per dimensioni ricorda il 200, lanciato lo scorso anno in occasione dei 200 anni del sigaro più fumato d'Italia.

Arriva sul mercato in una confezione da cinque sigari (30 euro alla scatola), decorata con un pentagramma.

Ma il sigaro italiano, che in Italia non conosce crisi o flessioni nelle vendite, ha da tempo valicato i confini con grande slancio. Come ha ricordato con soddisfazione l'ad, Stefano Mariotti, il Toscano cresce anche all'estero, dove la Turchia è ormai il secondo mercato per i toscani dopo l'Italia, e inizia ad essere conosciuto anche in Nord America. "L'export è cresciuto del 28% in un anno, e il fatturato ha toccato i 103 milioni di euro, abbiamo motivo di essere ottimisti. E oggi presentiamo un sigaro d'eccellenza, frutto di una miscela e di tabacchi di pregio che consentono solo un'edizione limitata.

L'alternativa sarebbe scendere di qualità, e questo non ci interessa". 'Assolo' garantisce una fumata lunga - ben oltre un'ora a fumarlo intero - e ha un gusto morbido e pieno. Come tutti i toscani (a differenza dei caraibici) si può spegnere e riaccendere a volontà prolungando l'esperienza.

