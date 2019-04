ENI, STA PER PARTIRE LA RESA DEI CONTI? - A RISCHIO CINQUE TOP MANAGER COINVOLTI NELL'INCHIESTA SU OPL-245 IN NIGERIA, COME ROBERTO CASULA E MASSIMO MANTOVANI. MA TRABALLANO ANCHE LA ROCCA E CLAUDIO GRANATA, BRACCIO DESTRO DI DESCALZI. DUBBI ANCHE SU ALBERTO CHIARINI, EX DIRETTORE FINANZIARIO SAIPEM – E IL PROSSIMO ANNO IL GOVERNO DOVRÀ NOMINARE IL NUOVO CDA, CON I PROCESSI TUTTORA IN CORSO IN PROCURA DI MILANO