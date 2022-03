CAFONALINO DELLE “PAROLE GIUSTE” – INTESA SANPAOLO PORTA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL GLOSSARIO PER TRATTARE CON RISPETTO LE PERSONE DISABILI – A RACCONTARE L’INIZIATIVA C’ERA IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO, GIAN MARIA GROS-PIETRO, INSIEME AL CAPO DELL’INPS PASQUALE TRIDICO E AL SUO CIUFFO RIBELLE – L’INCONTRO È STATO MODERATO DA PAOLA SEVERINI MELOGRANI. PRESENTE ANCHE IL PROFESSOR GARATTINI – INTERVENTO FINALE AFFIDATO ALLA “BOSCHI DELLA LEGA”, IL MINISTRO ERIKA STEFANI…

Si è tenuta giovedì 25 marzo, alla Camera, la presentazione del Glossario “Le parole giuste – Media e persone con disabilità”, un evento per riflettere sulla scelta del corretto vocabolario da usare in tema di disabilità. Il Glossario è stato realizzato da Intesa Sanpaolo è una guida pensata per chi vuole trattare di questi argomenti con esattezza e rispetto.

La Guida riporta l’attenzione sulla persona e non sulla sua condizione, suggerendo un approccio equilibrato a chi si trova a scrivere di disabilità – giornalisti, comunicatori, manager, professionisti, Terzo Settore.

opuscolo presentato

Il Glossario è stato raccontato dal Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, che ha illustrato l’impegno della Banca verso l’inclusività e l’accessibilità. Sono intervenuti anche il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, e il vicepresidente della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Primo Di Nicola.

L’incontro è stato moderato dalla direttrice di Angelipress e conduttrice di “O anche no”, Paola Severini Melograni. In conclusione un intervento della ministra per le Disabilità, Erika Stefani.

