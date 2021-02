CAFONALINO DELLE “TIFOSE” – ARIDATECE SABRINA FERILLI E ANNA FALCHI! LE FOTO DAL SET DELLA NUOVA MINI-SERIE CON ANTONIO GIULIANI, “LE TIFOSE”, IDEATO DALLA “BISCARDINA” GEORGIA VIERO INSIEME ALLA BOMBASTICA ROBERTA PEDRELLI - LA PRIMA AMA LA LAZIO DA SEMPRE, LA SECONDA È ROMANISTA DOC ED ENTRAMBE HANNO TRASFORMATO LA PASSIONE PER IL CALCIO IN UN MESTIERE…

Gabriella Sassone per Dagospia

In principio furono Sabrina Ferilli e Anna Falchi, le due bombastiche e strafamose attrici, a fare il tifo per le loro squadre del cuore, Roma e Lazio, e a far appassionare anche le donne al mondo del calcio con le loro presenze fisse allo stadio.

Adesso arrivano altre due belle fanciulle a tifare (e magari imprecare con garbo) per i loro pupilli del calcio. Due donne con la testa e il cuore nel pallone. Chi sono? La “Biscardina” Georgia Viero, le chiome bionde più lunghe del West (i capelli, mai tagliati, le arrivano sotto il sedere e sono lunghi 1,15 cm.) e l’esplosiva Roberta Pedrelli, tutta curve pericolose su cui sbandare, che va in diretta ogni giorno dalle frequenze di Radio Centro Suono Sport.

Georgia ama la Lazio da sempre e ha affiancato per lungo tempo l’indimenticato Aldo Biscardi per poi arrivare alla conduzione di propri programmi sportivi. Roberta ama la Roma subito dopo suo figlio Hermes e il suo compagno. Insomma, due girl con le idee chiare che hanno trasformato la passione per il calcio in un mestiere. Conosciutesi per lavoro, in radio e in vari studi tv, le due si son trovate immediatamente simpatiche, tanto da diventate amiche e complici. Tutto bene finchè non si parla delle rispettive squadre del cuore. E allora apriti cielo!

Adesso sono le protagoniste del mini format di 4 puntate (5 minuti circa l’una) intitolato #LeTifose, ideato dalla Viero per il Web proprio per sdoganare il tifo femminile, genuino e verace, al pari di quello maschile.

“Il calcio è sempre stato considerato prerogativa maschile, ma la forza delle donne, anche se la parità di genere è ancora un po’ lontana, sta sempre più conquistando la sua “metà campo”. Per sottolineare questo desiderio di uguaglianza ho ideato questa mini fiction che sarà lanciata in occasione di una ricorrenza simbolica, l’8 marzo”, spiega Georgia che sta ancora decidendo dove mandare in onda il tutto.

La prima puntata è stata registrata ieri l’altro nel sontuoso bed&breakfast di Georgia in Prati, chiuso da un anno causa Covid. E non poteva mancare il nostro fotografo Luciano Di Bacco a immortalare il tutto. A mettere in riga sul set le due professioniste del pallone, non solo belle ma anche competenti, c’è un vero capitano, l’attore comico Antonio Giuliani, un po’ regista insieme a Marko Carbone, un po’ attore, ma soprattutto autore della sceneggiatura visto il suo trascorso di ex calciatore e di tifoso doc.

Si tratta di piccoli sketck comici, sfottò di due amiche riprese nella loro quotidianità, tifose veraci come tante altre. “Allo stadio si indossa un abbigliamento semplice e pratico ma a casa la comodità è d’obbligo e seguire una partita in pigiamone è strepitoso!”, dicono all’unisono Georgia e Roberta. Nei fuori onda l’atmosfera è un concentrato di risate e leggerezza, lo stesso spirito che caratterizza la sceneggiatura.

“Cerchiamo di spiegare come pur avendo una fede calcistica diametralmente opposta si possa fare del sano tifo, senza aver bisogno di litigare o di offendere i propri affetti”, dice Antonio Giuliani. Lo scopo del format è proprio quello di sottolineare la passione per uno sport rimanendo se stessi.

“E' proprio grazie a questa caratteristica che il mondo maschile sarà messo a dura prova: non sarà facile metabolizzare il fatto che ci sono donne con un’ampia conoscenza del calcio”, ironizza ancora Giuliani. E visto che le due donne in questione sono giornaliste sportive la situazione rischia di precipitare, ma sempre con eleganza e leggerezza estrema perché, come recita Giuliani, pronto a fare qualche breve apparizione: “Il calcio è tutto, ma le donne ancor di più!”. Amen!

