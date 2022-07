CAFONALINO! TRASH PARTY PER IL COMPLEANNO DI CORRADO FERRANTE, ADDETTO STAMPA E MANAGER DI VARI “SVIPPATI”, CHE HA RADUNATO UNA CINQUANTINA DI AMICI IN UN TRIONFO DI POLPETTINE, PROSCIUTTO E PIZZOTTELLE NAPOLETANE – VLADIMIR LUXURIA, IN ABITO CANDIDO FROU FROU, SI PRESENTA CON UN REGALO SORPRENDENTE – L’ATTORE STRACULT DEL “BAGAGLINO” MARIO ZAMMA SI SCATENA CON “COME È BELLO FAR L’AMORE...” – E POI NATHALY CALDONAZZO, LO “SBOTULINATORE” GIACOMO URTIS, LA BOMBASTICA EX NAUFRAGA DRUSILLA GUCCI E FRANCESCO CHIOFALO – VIDEO

COMPLEANNO DI CORRADO FERRANTE

COMPLEANNO CORRADO FERRANTE BIS

Foto di Luciano Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

vladimir luxuria foto di bacco

L’attore stracult del “Bagaglino” Mario Zamma, bermuda chiari, T-shirt blu e Panama in testa, scatenato tutta la sera mejo di un animatore dei villaggi Valtur, si alza quando sente intonare la canzone di Raffa “Tanti auguri”, quella mitica del refrein “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”.

Balla sentendosi la Carrà e quando prova a fare il casquè, l’inimitabile mossa con testa all’indietro con cui Raffa scuoteva il leggendario caschetto biondo, il cappello gli cade in terra. Lo raccoglie un po’ imbarazzato e esce fuori dal locale (ma che era brillo?).

A dare manforte ecco Vladimir Luxuria, abito candido frou frou di Gai Mattiolo e scarpe d’oro alla schiava. Vlady è stata la star della festa di compleanno di Corrado Ferrante, ufficio stampa e manager di vari personaggi, ma anche ex ballerino in gioventù.

ida elena de raza corrado ferrante e vladimir luxuria cantano foto di bacco (2)

Si è presentata con un super regalo che ha lasciato a bocca aperta il festeggiato: telecamere a circuito chiuso da installare in casa (“Visto che io sto sempre in tv ho pensato alle telecamere”, ha detto senza falsa modestia).

Per brindare con una cinquantina di amici stretti alle sue “primavere” (pare siano 51 anche se lui non ha voluto dichiarare l’età come le dive), Corrado ha scelto il ristorante “Mariuccia” a Piazza della Cancelleria, regno di Giuseppe Gandia e Carlo jr. Di Muzio. Ad organizzare l’happening è stata la bellissima modella bionda Veronica Ursida, ex di “Uomini e Donne”, che per precedenti impegni a Sharm El-Sheikh non era presente. In compenso c’era il suo compagno, il ristoratore Vito Fusco.

Una serata divertente, scanzonata, finita tutti a gorgheggiare e ancheggiare intorno alle tastiere di Andrea Salvatori. Al cui microfono si sono esibiti lo stesso Corrado nel repertorio di Super Raffa e Ida Elena De Razza, una ragazza dall’ugola d’oro nota in Germania dove canta brani celtici. E’ doppia figlia d’arte: nata dall’amore tra Armando De Razza e l’attrice Fioretta Mari, seduta al tavolo ad applaudire. A proposito oggi è anche il suo compleanno: auguri Fioretta!

mario zamma foto di bacco (1)

Mamma e figlia saranno presto insieme in teatro con “La grande occasione… chissà se va”, insieme a Stefano Masciarelli.

Poi il microfono è stato tutto per la sempre bella Morena Rosini, ex “Milk&Coffee”, che ha regalato 5 canzoni insieme a due coriste. Ci sono la sexy Nathaly Caldonazzo, il girandolone “sbotulinatore” Giacomo Urtis sempre più biondo, la regista, sceneggiatrice e produttrice Manuela Metri col figlio attore fighissimo Alan Chaunchey, che ha avuto come madrina di battesimo niente meno che Liza Minnelli.

Sotto a chi tocca! Tra frizzi e paparazzi, ecco Gioia Scola con 3 rose rosse per il festeggiato, vista anche al festone super Cafonal e gayissimo per i 50 anni di “faccia d’angelo” Gabriel Garko a Palazzo Brancaccio, dove si è visto di tutto e di più (a partire da giornalisti e fotografi invitati solo sul black carpet ma senza poter accedere al party: manco nei peggiori bar di Caracas!).

Flash impazziti all’arrivo della coppia più strana e sensualmente “splatter” dello showbiz: l’ex naufraga Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: lei colleziona ossa di animali e teschi, lui collezionata tatuaggi sul suo corpo e ritocchi estetici. Si sono trovati e sono innamorati pazzi.

francesco chiofalo corrado ferrante drusilla gucci foto di bacco

Cartellino timbrato anche per il pierre Alfonso Stani, gli autori tv Fabio Fusco e Maria Lorena Maiocco, Linda Batista appena sbarcata da Dubai, Danilo Zanvit Stecher arrivato da Bolzano, il dentista dei Vip Giovanni Lopez con la moglie, l’architetto Gabriella Bolero, lo scrittore Giorgio Gigliotti che è stato anche responsabile culturale del Circolo Mario Mieli.

Cena al buffet con polpettine, prosciutto, pizzottelle napoletane e fiumi di vino, tant’è che sono andati via tutti brilli. Abbracci tra Corrado e il fratello Paolo, con la figlia Marta. Poi il momento topico delle candeline sulla torta pistacchio, cioccolato e crema della pasticceria Fratelli Cannata.

corrado ferrante nathalie caldonazzo foto di bacco

Dispiacere per l’assenza di Valeria Marini, sempre in giro come una trottola per il suo lavoro. “Starà facendo l’amore da Trieste in giù??”, mormoravano i paparazzi maligni riferendosi alla sua ultima intervista in cui giurava di farlo dalla mattina alla sera col nuovo boy.

Molti i messaggi e i video di auguri inviati a Corrado da chi non è potuto esserci: da Vincenzo Spadafora a Pino Insegno, da Loredana Lecciso a Catena Fiorello, da Luca Tommassini a Benedicta Boccoli bloccata a casa dal Covid, da Serena Grandi a Corinne Clery. Tra i regali più graditi quello della fotografa Marinetta Saglio: gli ha recapitato un suo scatto inedito di Raffaella incorniciato. Happy bday Corrado!

