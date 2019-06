CAFONALINO – DAI BARCONI DEI MIGRANTI AL BARCONE SUL TEVERE! CORRADO FORMIGLI RADUNA REDAZIONE E AMICI DI PIAZZAPULITA AL “BAJA” PER FESTEGGIARE LA CONCLUSIONE DELLA STAGIONE DELLA TRASMISSIONE – FANNO CAPOLINO MYRTA MERLINO E IL FIDANZATO MARCO TARDELLI, ALESSANDRO DE ANGELIS E IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO – QUALCHE BICCHIERINO E PARTE IL KARAOKE SFRENATO: TRA I PIÙ SCATENATI NELLO TROCCHIA E SARA GIUDICE SCOLLATISSIMA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Dagonews

il karaoke per piazza pulita (6)

Dai barconi dei migranti al barcone sul Tevere! Mercoledì scorso Corrado Formigli ha radunato la redazione e gli amici di PiazzaPulita al Baja, storico locale galleggiante di Roma, per festeggiare la conclusione della stagione della trasmissione di la7. C’erano Myrta Merlino e il fidanzato Marco Tardelli, Alessandro De Angelis e il direttore della rete Andrea Salerno.

sara giudice nello trocchia foto di bacco

Collaboratori, inviati e redattori, abbandonato lo stress di una stagione comunque buona dal punto di vista dei risultati, si sono lasciati andare con bicchierini e uno sfrenato karaoke: tra i più scatenati Sara Giudice, scollatissima, e Nello Trocchia.

